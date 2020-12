El Atlético Espeleño vuelve a dejar al Isla sin la victoria

Isla Cristina y Atlético Espeleño empataron a uno tras un disputado partido en el que los visitantes demostraron que su posición en la tabla clasificatoria no es casualidad. El encuentro se disputó en un terreno blando y con muchas calvas, mostrando la necesidad de una mejora. El conjunto de Espiel llegó a Isla Cristina en segundo lugar en la tabla, por lo que se presagiaba un rival muy complicado para los isleños, y así quedó demostrado. Los amarillos deben de ir ganando partidos para garantizar su continuidad en la competición. El equipo isleño salió con mucho ímpetu y en el minuto 6 Luismi roba en tres cuartos y se sacó un fuerte disparo para inaugurar el marcador. No obstante, los de la sierra cordobesa no acusaron el golpe y se siguieron mostrando como un serio candidato al salto de categoría. El choque era muy disputado, con una gran lucha en la zona ancha por hacerse con el centro del campo, pero existía muy poco espacio y no terminaba de configurarse un dominador claro. Pudo llegar el empate en el minuto 40 cuando Adrián cabeceó una falta, pero el esférico se marchó fuera por poco.

Hubo un gol del Atlético Espeleño, pero el colegiado lo anuló al entender que el balón había salido en la acción previa. En los últimos compases del primer acto los visitantes apretaron alto, teniendo ocasiones para sumar algún tanto, pero el marcador no se movió antes del descanso.

La reanudación fue un calco de la primera mitad. Eran los cordobeses los que llevaban un poco más el dominio del choque en la búsqueda del empate. En el minuto 68 Adriano tuvo la ocasión más clara del encuentro para igualar, pero cuando parecía que el balón iba a entrar en la portería de Manu se fue fuera. El cuadro de Espiel ya dominaba por entonces la situación, mientras que el Isla tenía que cambiar para mantener los tres puntos porque el empate se veía venir. Llegaron los minutos finales, en los que se necesitaba oficio. En la parte final del encuentro un despiste defensivo de los locales dieron la opción a Ale Molina de establecer el empate. El Espeleño tuvo aún ocasión para hacer el 1-2, pero ya el marcador no se movería más y el Isla Cristina continúa abonado al 1-1.

El cuadro de Pepe Vázquez volverá a jugar el martes ante el Viso el encuentro aplazado en su día por el positivo en Covid que dio un integrante del cuadro isleño. El choque se disputará a partir de las 12:30.