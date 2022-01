Atlético Espeleño - Ayamonte (1-1): El empate sabe a poco tras el dominio ayamontino

El Ayamonte en su visita a Espiel derrochó un juego magnifico que desbordó por completo, de principio a fin, a un Espeleño que había perdido muy pocos puntos en casa y que se encontraba con los mismos puntos que el cuadro ayamontino.

Comenzó el partido con dominio total y absoluto de los visitantes, que en el minuto 4 tuvieron la primera ocasión de gol como consecuencia de un centro que remató Sebas de cabeza y que un defensor lo sacó desde la misma línea de meta. Seis minutos después se produjo el único ataque de la primera mitad del equipo local, el del gol, por la parte derecha un centro que fallaron tres defensores al despeje y cayó el balón a Adriano que nada más tuvo que empujarlo al fondo de las mallas.

El cuadro ayamontino no se vino abajo y apretó, arrinconando en toda la mitad al equipo local. Creó así ocasiones los minutos 28, 30 y 35. En esta última, Álvaro Álvarez se quedó solo ante el portero con toda la portería para él y su remate con la izquierda se fue fuera por milímetros. Entre tanto Januario por una parte y Juanito por otra, no fueron capaces de lograr batir al cancerbero local.

La segunda mitad fue de la misma tónica. Ataque tras ataque del Ayamonte, retrasando jugadores el Espeleño y perdiendo un tiempo precioso para tratar de que el Ayamonte perdiera los nervios y sobre todo que no le empatara el partido. Pero así y todo, en el 57' se produjo una llegada por la izquierda con centro al área de penalti, que por una cosa u otra no fueron capaces los delanteros de meter la pierna. Se sumaron varias ocasiones más de los visitantes hasta que llegó el empate en el minuto 79. Y fue en la jugada con menor peligro visitante, con tiro desde fuera del área de Yuse, que rebotó en un contrario y el balón no puede atajarlo el meta local. Este tanto le dio aún más alas al Ayamonte que quiso por todos los medios conseguir la victoria, aunque la defensa se mostró fuerte y contundente para que no se produjera un resultado más negativo. En el 92' se produjo una jugada que pudo haber decantado el resultado a favor de los locales. Una falta en el vértice izquierdo del ataque local, provocó una melé, de donde salió un tiro fortísimo que paró Dani Martín haciendo la parada del siglo, justo antes del pitido final.

Ficha técnica

Atlético Espeleño: Tamarit, Baena, Torres, Sánchez, Durán, Roldán, Montenegro, Figueroa, Romero, Santacruz y Pérez. También jugaron: Sanz, López, Ortiz y Rodríguez.

Ayamonte: Dani Martín, Silgado, Gómez, Luis Rivero, Mazo, De Jesús, Álvaro Álvarez, Fernandes, Núñez, Delgado y Januario. También jugaron: Yusuf, Vizcaíno, Chacón, Rodríguez, Alexandre y Bermúdez.

Goles: 1-0 Adriano (11’). 1-1 Yusuf (80’).

Árbitro: Talavera Fernández (Jaén). Amonestó a los locales: Torres, Tamarit, Montenegro, Sanz y Santacruz. Y a los visitantes: Delgado, Gómez, Ceballos, Silgado, Fernandes y Rodríguez.

Incidencias: El encuentro se disputó en el Campo Municipal de Espiel.