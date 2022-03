Atlético Central - Ayamonte (2-3): Los rojillos miran la tabla desde arriba

Partido importantísimo el disputado en el estadio sevillano del Atlético Central que enfrentaba al equipo sevillano, de Triana, y al Ayamonte Club de Fútbol y de cuyo resultado podía desprenderse que el equipo local siguiera optando a la permanencia en División de Honor y por parte onubense que no se fuera de los puestos de cabeza, máxime teniendo en cuenta el resultado que ya se conocía del Coria frente al Bollullos con victoria condal y la derrota en su propio feudo del Arcos que ponían las cosas muy ventajosas si el Ayamonte era capaz de doblegar a los sevillanos.

Sabedores ambos equipos de la importancia de la victoria, desde el comienzo del partido se dedicaron a jugar lo mejor que podían y a tratar, con cada uno de sus esfuerzos, de llegar al área contraria con marchamo de gol.

El Ayamonte tiene acostumbrado a sus aficionados, sobre todo en campo contrario, a que en los primeros minutos reciba un gol en contra, y esta vez no fue menos ya que a los 5 minutos Édgar, mejor jugador sevillano, recogía un rechace de la defensa visitante, lanzó un tiro que blocó Dani Martín, pero que se le fue de las manos y entró mansamente en la portería.

Ello no fue óbice para que el cuadro onubense se viniera abajo, todo lo contrario, se vio por primera vez que los jugadores formaban una piña, se iban animando unos a otros y rompiéndose el alma por que la victoria no se le escapara. En el 27' se produjo el empate logrado por Pitero de forma inverosímil que el portero no pudo atajar. Fue como consecuencia de una falta sacada en el vértice izquierdo del área del ataque ayamontino y que el defensa logró materializarlo. A este ese momento el dominio era alterno y sobre todo con una fortaleza, un espíritu de lucha y ganas de lograr la victoria, tanto para una escuadra como para la otra. A partir del gol, el Ayamonte apretó su marcha y llegaba con prontitud al área visitante. En el 30, fue Cueto el que tuvo ocasión de adelantar al equipo en el marcador.

En el 38, se produjo el 1-2. En un ataque ayamontino, la pelota es lanzada al hueco, donde la recoge Juanito, que se cuela solo en el área y a la salida del cancerbero local lo logra batir por bajo.

En la segunda mitad, el juego se desarrolló de la misma manera que en los primeros 45 minutos. El Ayamonte lanzado a por un gol más y los locales intentando neutralizar con su juego el gol que llevaba el visitante de diferencia. En el 51', falta en el vértice del área a favor de los visitantes que lanzó Cueto y el meta logró sacarlo con la punta de los dedos. En el 70', el Ayamonte consiguió el 1-3 como consecuencia de un córner que el potero despeja y David Rodríguez empalma al fondo de las mallas.

Con este resultado el Ayamonte tranquilizó el juego pero no dejó de atacar porque quería lograr una victoria más abultada. Por su parte el equipo local intentó rebajar la distancia y como consecuencia, en el 82', de un manotazo de Juanma a un delantero local al borde del área el arbitro decretó penalti, que no lo pudo parar Dani Marín poniendo el 2-3 final.

Este resultado eleva al Ayamonte a la segunda posición con los mismos puntos que el primero, el Coria. Las dos próximas jornadas el Ayamonte juega en casa ante el Guadalcacín y el Castilleja con posibilidad de sumar 6 puntos importantísimos que serían esenciales para las aspiraciones del Ayamonte de quedar entre los 3 primeros clasificados. El cuadro de Alejandro Ceballos cosechó el mejor partido fuera de casa que se haya visto.

Ficha técnica

Atlético Central: Manuel Fernández, Periañez, Gilabert, Soussia, Horrillo, Benavent, Ibáñez, Morales, Édgar, Sevillano y Pablo. También jugaron: Juan Manuel, Terrero, Soto de Torres, Nimo, Plasencia y Luzardo.

Ayamonte: Dani Martín, José Rodríguez, Silgado, Sebastián, David Rodríguez, Pedro Chacón, Francisco, Jesús, Yusuf, Delgado y Cueto. También jugaron: Juan Manuel, Fabio, Vaz, Olivares y Fernandes.

Goles: 1-0 (5') Édgar. 1-1 (27') Delgado. 1-2 (38') Jesús. 1-3 (70') David Rodríguez. 2-3 (82') Juan Manuel.

Árbitro: Enrique Heredia Díaz (Delegación de Cádiz). Magnífica actuación. Amonestó a los locales Horrillo, Pablo y Juan Manuel. Y al visitante Cueto.