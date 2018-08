El Aroche no pierde el ritmo de la pasada temporada

Comenzaba la liga con un plato fuerte, dos equipos revelaciones de la anterior temporada se enfrentaban en la primera jornada de la liga de Primera Andaluza 18/19. El choque se inició con respeto mutuo y llegadas de ambos sin peligros para sus metas. Mellao, de tiro lejano, avisó al meta local, la réplica la pondría Juanma que cruzó demasiado ante Javi. Poco después, Juli pondría a prueba al meta local, que atajaría sin problemas una falta. La jugada clave del partido llegaría en el último minuto del primer tiempo con una falta colgada al área local, un defensor sujeta a Isaac y el árbitro no se lo piensa y pita penalti. No quedaría ahí la cosa, ya que el defensa que hace el penalti agrede a Isaac y al árbitro no le queda más remedio que expulsarlo. Tras varios minutos de desconcierto Tejero lanzaría la pena máxima y pondría el 0-1 en el marcador antes del tiempo de descanso.

Comenzó la segunda mitad con una Punta volcada con más corazón que cabeza, el Aroche se adueñó del partido con un hombre más y un equipo bien asentado. En el 63 Mellao dispara tras buscarse hueco, dando en un defensa y despistando al portero local para hacer el 0-2. A la siguiente jugada Javi salva al Aroche del 1-2 con un paradón con el pie al palo corto. Sería el único peligro de los locales reseñable.

De ahí hasta el final el Aroche pudo aumentar el marcador en claras contras que Mellao no supo materializar. La jugada desgraciada del encuentro llegaría al final, Álex Fara, jugador del Aroche, en un lance se sintió sin aire y fue trasladado al centro de salud de Isla Cristina, luego fue trasladado al Juan Ramón Jiménez y tras 14 horas recibió el alta. El Aroche ha agradecido la preocupación del equipo local y la directiva de la Punta hacia su jugador, así como a su jugador Fino, que en todo momento acompañó al jugador visitante y la directiva aruncitana al centro de salud.