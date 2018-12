El Moguer hace de San Mamés su Maracaná

El Moguer protagonizó la sorpresa de la jornada en Primera Andaluza tras golear en San Mamés al Aroche, que conservó la primera plaza gracias a la derrota del Ayamonte en Gibraleón.

Lo cierto es que el Moguer se presentó en Aroche sin complejos, pero los locales fueron los que iniciaron el encuentro con una marcha más. En los primeros quince minutos el acoso de los locales a la portería de Lobo fue manifiesto, pero a partir de ahí fueron los visitantes los que tuvieron más presencia en las inmediaciones de la meta contraria. En el minuto 17 Xavi probaría suerte con un disparo lejano y cerca del descanso fue Kike el que intentaría romper el empate inicial, mientras tanto el Aroche permanecía atascado y era incapaz de poner en riesgo a la zaga moguereña. Con el 0-0 se llegó al tiempo de descanso.

El panorama no cambió en la segunda mitad, pero el resultado sí que comenzó a moverse. No obstante, el primero en pisar área contraria fue el equipo de Jaime Díaz. Apenas corría el minuto 47 cuando Tejero encontró a Cecilio, pero cuando el jugador aruncitano se disponía a disparar a puerta un defensor llegó al cruce para desviar el esférico a córner. En el saque de esquina Rafa tuvo la oportunidad de poner por delante a los locales y cambiar el sino del partido, pero su remate se fue al lateral de la red. El Moguer no se achantaría y Juanjo probó fortuna con un disparo que paró Javi y que fue la antesala del 0-1 porque unos instantes después un tiro con efecto de Xavi dejó sin reacción a Javi y elevaba el 1-0 al marcador.El gol inquietó al Aroche, que buscó el empate con una rápida reacción. Primero fue Tejero el que ganó línea de fondo y buscó un pase de la muerte, pero Lobo, atento, atrapó el esférico. A renglón seguido Álex Garrido buscó la igualada con un buen cabezazo.

El Aroche cada vez asumía más riesgos y ello lo utilizaba el Moguer para contragolpear con peligro. Javi salvó el 0-2 con una buena intervención ante Kike. El paso de los minutos, el resultado y el hecho de tener que defender el liderato llevó al técnico local a modificar su dibujo y quedarse con defensa de tres, pero la apuesta del preparador aruncitano quedó en nada porque Café pondría más tierra de por medio tras hacer el 0-2.

Entonces el Aroche decidió apostar por un juego más directo y comenzó a colgar balones al área para tratar de reducir las distancias. Tejero y Mellao tendrían dos ocasiones de recortar la ventaja moguereña, pero el que volvería a perforar las mallas rivales sería Kike a falta de cinco minutos. El delantero amarillo clavó el esférico en la escuadra con el exterior y dejó el choque sentenciado.

Por lo visto en el terreno de juego el Moguer fue justo vencedor ante un Aroche que sigue conservando el primer puesto.

Ficha técnica:

Aroche: Javi, Santi, Cristian, Jesús, Juli, Rafa, Cecilio, Abel, Álex Garrido, José Tejero e Isaac. También jugaron: Porri, Álex Fara, Kinete, Mellao y Mimi.

Moguer: Lobo, Sergio, Ezequiel, Adri, Dani, Toscano, Gálvez, Manu, Xavi, Kike y Café. También jugaron: Juanjo, Medina, Juan Carlos y Carrasco.

Goles: 0-1 (54’) Xavi. 0-2 (68’) Café. 0-3 (85’) Kike.

Árbitro: Sánchez Vaz, amonestó por el Aroche a Kinete, Tejero y Mellao y por los visitantes a Ezequiel, Adri, Dani, Kike, Juanjo y a su entrenador Miguel Acedo.

Incidencias: 400 espectadores en San Mamés con presencia de aficionados visitantes.