Aroche y Ayamonte se juegan el liderato

La jornada intersemanal en Primera Andaluza trae consigo un regalo en forma de partido, el que protagonizarán el Aroche y el Ayamonte en el Nuevo San Mamés. El choque, que cerrará la jornada (mañana, 19:30), pondrá en juego el liderato, ya que los fronterizos inician la jornada con dos puntos de ventaja sobre los serranos.

Aunque las miradas estarán puestas en terreno aruncitano, el resto de aspirantes a la zona noble no quiere desaprovechar la ocasión de la disputa del duelo directo entre los dos primeros para recortar puntos a uno u otro, o incluso a los dos. Así, el Almonte tratará de seguir escalando posiciones ante un Mazagón que pasa por ser el equipo revelación de la temporada, acompañando sus resultados con un buen fútbol. Los costeros también aspiran a un triunfo que les acerque a la zona de play off, aunque no sea su objetivo inicial.En esa lucha andan el Cerreño, que tendrá que rendir visita al Cortegana, y el Camping La Bota, que puede dejar en una situación muy complicada al San Roque B.

Y es que las distancias en la parte baja parecen abismales, por la dificultad que entraña sumar para los equipos en problemas. La muestra más evidente es la del CD Rubias, que recibe al Olont visionando la permanencia a la friolera de 15 puntos.

Antepenúltimo, por encima de leperos y rubiatos, está el Moguer, que recibe a la Punta del Caimán, otro conjunto que descendería si la competición acabase hoy. El Canela, por su parte, recibe al Cruceño, que respira tranquilo por el momento en la parte media de la clasificación, al igual que Los Rosales, que visita a un Bonares en alerta. Completa la jornada el Zalamea-Bollullos, un choque entre dos conjuntos que están metidos de lleno en la encarnizada disputa por abandonar el peligro.