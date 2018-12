Aroche y Ayamonte no decepcionan

No defraudó el partido de la jornada en el Nuevo San Mamés entre el Aroche y el Ayamonte, los dos primeros clasificados de la Primera Andaluza. El empate, no obstante, deja un sabor agridulce al conjunto serrano, ya que gozó de más ocasiones y busco la portería rival con ahínco.

El partido comenzó con mucho respeto entre ambos y no había mucho peligro, aunque los dos conjuntos pisaron el área contraria, pero sin encontrar rematadores. En el minuto 19 Juli haría penalti sobre Pascual, y Marcos no perdonaría. 0-1 y mazazo para el conjunto local. Aun así, los aruncitanos se levantaron en busca de la igualada y en el minuto 27 Abel tendría el empate tras jugada de Tejero, pero Alberto salvó el empate. El Aroche lo seguía intentando y poco después Cecilio buscó con un disparo lejano la escuadra, pero su disparo se marchó fuera. Justo antes del descanso llegó la ocasión más clara para los serranos cuando, tras varios rechaces, el balón se estrella en el larguero de la meta ayamontina y bota en la línea. Por centímetros no llegó el empate.

Comenzó la segunda mitad y el Aroche buscaba el empate. En el 54 Juli lanzó una falta al poste, encontrándose de nuevo el conjunto serrano con la madera. Fue el preludio del primer gol del Aroche, ya que poco después Cecilio puso el empate con un derechazo que se marchó al fondo de la red.El partido entró entonces en una fase de respiro por ambos equipos, que se rompió en el minuto 66 cuando Chema metió la cabeza en un centro sin aparente peligro y la pelota entra en la meta local. El tanto fue un jarro de agua fría, ya que el Ayamonte se adelantaba de nuevo en el marcador y manejaba los tiempos del choque. Poco después Marcos desde lejos buscó la escuadra y Javi metió la mano a córner. De ahí hasta el final el Aroche lo intentaba con balones colgados, pero el empate no llegaba. El técnico local Jaime Díaz arriesgó en los compases finales, cerrando con defensa de tres y metiendo a Mimi para peinar balones, con lo que consiguió un premio en el minuto 91 cuando en una de esas peinadas Mellao alojó el balón en el fondo de las mallas para poner el delirio en la grada. Todavía le quedaría una bala más al Aroche para ganar el partido en un córner, pero el marcador no se movería más.

Con esto se llegaría al final y las aficiones despidieron a los suyos con una gran ovación. El Ayamonte acaba la primera vuelta como líder y el Aroche segundo.

Ficha técnica

Aroche: Javi, Santi, Alex Fara, Huevo, Rafa, Juli, Cecilio, José Tejero, Abel, Mellao y Isaac. Tambien jugaron: Porri, Jesús, Cristian, Mimi, Alex Garrido e Iván Banda.

Ayamonte: Alberto, Chema, Elías, Marcos, Juan, Carlos Mora, Iván Olivan Olivares, Tomás, Pascual e Iván Goncalves. También jugaron: Palma, José Anarte, Moi, José Andrés, Ismael, Juanjo y Diego Pereles.

Goles: 0-1 (19’) Marcos, de penalti. 1-1 (58’) Cecilio. 1-2 (66’) Chema. 2-2 (91’) Mellao.

Árbitro: Espina Rosado, asistido por Espina Domínguez y Acosta Rodríguez. Amonestó por el Aroche a Juli y por el Ayamonte a Marcos, Iván Gonçalves y Carlos Mora.

Incidencias: 400 espectadores con nutrida presencia de aficionados Ayamonte.