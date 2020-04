Antonio Toledo se muestra satisfecho con la propuesta de la Federación Española

Aunque de momento es solo una propuesta y no hay aún comunicación oficial por parte de la Real Federación Española de Fútbol, Antonio Toledo, entrenador del Sporting Huelva, Ciudad que Marca, ha valorado la decisión del organismo que preside Luis Rubiales de dar por acabadas las fases regulares de las ligas no profesionales que dependen de la RFEF: "Para mí es una postura lógica. Como están las cosas a día de hoy, con el COVID-19 en España, sin tener una fecha fija para poder incorporarse si quiera a los entrenamientos, pues es una decisión que espero que se confirme en los próximos días y que le permita a los clubes enfocar el próximo año con tiempo y con una planificación necesaria, ya que continuar una competición en el mes de julio en un deporte no profesional como el nuestro no creo que tenga ninguna lógica ni ninguna viabilidad",

"Así que creo que es una postura acertada y esto pues permitirá tener tiempo para ver cuándo comienza la próxima temporada, que no sabemos si comenzará en septiembre, comenzará en octubre. No lo sabemos pero, eso sí, nos dará tiempo a todos los clubes para hacer un nuevo planteamiento y planificar todo muy bien de cara a esa temporada que ahora mismo es una incógnita", argumentó el técnico del conjunto onubense.

El técnico onubense se ha mostrado desde que empezó el estado de alarma convencido de que dar por acabada la competición era la única salida posible, contradiciendo el criterio de la RFEF, que cambió radicalmente el miércoles tras la reunión de la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, con las federaciones deportivas.

Sobre este cambio de parecer, Antonio Toledo opinaba que "creo que el Consejo Superior de Deportes le habrá hecho ver a la Federación Española de Fútbol que en estas categorías hay más limitaciones que lo que es el fútbol profesional a la hora de desplazamientos, a la hora de concentrarse, a la hora de entrenar de forma individualizada y, entonces, pienso que entre ambas partes habrán visto que es la mejor solución, porque es la que pensamos todos. Yo sé que esta solución de parar una liga pues perjudica a algunos equipos que estaban luchando por el título y no sé cómo quedará eso por el campeonato, pero es que una postura que no perjudique a nadie es imposible. Por tanto, yo creo que es lo mejor para todos".

El míster sportinguista insistió en que "yo creo que en la reunión que mantuvieron el Consejo Superior de Deportes y laReal Federación Española de Fútbol se habrá llegado a ese acuerdo porque es el mejor" de todos los posibles. "En estos momentos no existe una fecha viable para poder retomar los entrenamientos y poder empezar la liga. Y reanudar una liga para terminarla jugando dos o tres partidos a la semana, terminarla de mala manera y enlazar con la siguiente yo creo que eso era un error grande".

Por último, hizo hincapié en que la preparación que están realizando todos los equipos durante el confinamiento en sus hogares era insuficiente para retomar la competición: "para todos el entrenamiento individualizado que se realiza actualmente por los equipos pues no te permite mantener un estado de forma para poder reanudar una competición. Entonces, lo que estaba claro es que no se podía comenzar una liga sin veinte o veinticinco días de entrenamientos previos y eso pues las fechas se te iba muy avanzado el verano. Es una postura coherente la que se ha propuesto y espero, como decía antes, que en los próximos días esto se lleve ya a efecto y que los clubes puedan ya concretar con sus jugadoras, concretar bajas, concretar altas, pensar en posibles incorporaciones y planificar todo con tiempo", sentenció.