Antonio Toledo: "Son tres puntos pero queda muchísimo camino por recorrer"

Antonio Toledo, entrenador del Sporting Huelva, Ciudad que Marca, ha declarado en rueda de prensa tras el encuentro ante el Madrid CFF, en el que su equipo se ha llevado la victoria por 2-0. En referencia a este duelo, el técnico ha afirmado que "hoy ha sido un partido muy abierto, donde el equipo que ha tenido las ocasiones más claras, varias prácticamente para empujarla, hemos sido sido nosotros. Al final nos hemos llevado la victoria por 2-0, pero ha habido ocasiones para que el marcador fuera mucho más alto."

Al ser preguntado por la racha negativa y la impresión de que pueden estar remontándola, Antonio Toledo ha comentado que "venimos trabajando bien desde pretemporada. Hemos tenido una racha que no entraba el balón. También hemos jugado con los equipos de arriba: Barcelona, Atlético de Madrid, Dépor, que estaba en un buen momento, pero el partido con el Valencia ha dado bastante moral al equipo. Hoy hemos salido a ganar desde el principio. Sabíamos que era un partido muy importante y esta es la línea. Son tres puntos pero queda muchísimo camino por recorrer y tenemos que seguir trabajando."

Con respecto a las objetivos del club, el técnico albiazul ha afimardo que "en esta temporada hay que mirar el próximo partido siempre, no puedes hacer planes porque aquí no hay enemigo pequeño. El Madrid, viendo la plantilla que han confeccionado, a pesar de la mala suerte con las lesiones, no se puede decir que va a luchar por bajar y el Tacón, tras la inversión que ha hecho tan tremenda, están sin embargo en esta zona. Este año va a ser una temporada muy, muy difícil. No hay un rival como en temporadas anteriores, donde se descolgaban equipos por abajo, y la verdad es que hay que trabajar mucho para estar en el día a día."

"Yo con el Tacón no cuento para los puestos de descenso, porque si tiene que invertir ahora en diciembre otros cinco o seis fichajes lo va a hacer. La victoria ante la Real me sorprende un poco por la línea tan buena que tenía la Real pero, evidentemente, yo con el Tacón no cuento para la lucha por el descenso", respondía Toledo para concluir al ser preguntado por el equipo que ha atraído un fuerte interés mediático en los últimos meses.