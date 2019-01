Andalucía se queda fuera del Nacional tras perder con la Comunidad Valenciana

No ha podido ser y la selección de Andalucía no estará en la fase final de la Copa de España sub 16 de Fútbol Sala que se disputa en Lepe e Isla Cristina. La tanda de penaltis sumado al bloqueo por momentos dieron al traste con el buen partido y con las esperanzas de volver a estar con los mejores. El partido ante la Comunidad Valenciana estuvo muy igualado (3-3) tanto en juego como en oportunidades, con una parte de dominio para cada combinado.

No comenzó bien Andalucía el partido decisivo para estar en la fase final. Los de Jordi Pérez saltaron a la cancha aletargados ante un rival que sí tenía las cosas claras. Los valencianos metieron mucha presión adornada con ocasiones de gol de la que no sabían salir los verdiblancos.

El segundo acto tuvo un inicio que nada tuvo que ver con el primero. La selección de Andalucía salió muy metida en el partido al igual que su oponente. Los valencianos intentaron de nuevo tomar las riendas pero los verdiblancos no se limitaron solo a defender y pusieron en aprietos a su rival. En la zozobra al final se llegó en tablas a la tanda de penaltis en la que la Comunidad Valenciana ganó 7-6. David falló el fatídico disparo e hizo que los valencianos se metan en la fase final que se disputará en Las Rozas.