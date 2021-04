Claire Falknor, Patri Ojeda y Kristina Fischer, los puntales del Sporting Club de Huelva

Jenny Benítez ha conseguido tener enchufadas a todas las jugadoras que componen la plantilla del Sporting Huelva, Ciudad que Marca, lo que unido al buen hacer en los entrenamientos y en creer en el trabajo que se estaba realizando están siendo algunas de las claves para la reacción del equipo.

Son 3 las jugadoras más utilizadas por el cuerpo técnico del conjunto onubense. Claire Falknor, con 25 participaciones de las 25 jornadas disputadas, y 24 como titular -el pasado domingo ante el Sevilla F.C. salió desde el banquillo-, la centrocampista estadounidense acumula ya 2164 minutos disputados. Le siguen de cerca Patri Ojeda, con 2137 minutos en 24 encuentros, los 24 como titular, y Kristina Fisher, con 2075 minutos repartidos en 25 participaciones (23 como titular).

Tras este podio le siguen de cerca otros dos puntales de la zaga sportinguista, Ana Carol (1925 minutos) y Cinta Rodríguez (1844 minutos), a las que sólo las lesiones las han podido parar. Eso sí, tanto Cinta Rodríguez como Patri Ojeda se perderán la visita al Levante de la próxima jornada por acumulación de amonestaciones, lo que obligará a Jenny Benítez a recomponer la retaguardia del equipo.

La sexta jugadora con más minutos acumulados en la Primera Iberdrola 2020/21 es la colombiana Mayra Ramírez, con 1749 minutos repartidos en 23 partidos (22 como titular). Detrás de ella va la capitana del equipo, Castelló, que acumula 1681 minutos en 23 partidos, lo que supone la décima parte de los 228 partidos oficiales que lleva la de Jávea desde que arribó a Huelva. Detrás de ella aparece Chelsea; la guardameta inglesa ha disputado 18 partidos completos (1620 minutos).

La versatilidad y la polivalencia son otras de las señas de identidad del equipo a lo largo de sus 15 años en la élite, que también están demostrando las futbolistas de esta campaña adaptándose al rol o a la demarcación que en cada momento haya requerido la situación. Uno de esos exponentes es Fatou Kanteh, que ha disputado 25 partidos (18 como titular) y 1528 minutos.

La máxima goleadora del Sporting Huelva, Ciudad que Marca, Dany Helena, es la décima jugadora que más minutos ha disputado en la plantilla, con 1513. Ha participado en 24 de los 25 encuentros disputados, y en 17 de ellos como titular, en los que ha demostrado con creces por qué la apuesta de la dirección deportiva por la delantera brasileña. Detrás de ella, y completando este once de las jugadoras más utilizadas, está Yoko Tanaka, que está devolviendo ahora, tras un periodo de adaptación truncado por la pandemia, la confianza depositada en ella el verano del pasado año. Goles y asistencias de la japonesa, que ha acumulado 1343 minutos en 23 partidos (16 como titular).

Pero un equipo son más que once jugadoras, y prueba de ello es que hay dos jugadoras más que han sumado más de mil minutos en lo que llevamos de temporada. Vanesa Santana ha llegado a los 1297 minutos repartidos en 20 encuentros, 15 como titular. Detrás de ella está Pau, que en lo que se lleva disputado en su temporada de debut en Primera Iberdrola llega a los 1133 minutos (17 partidos, 14 titular).

Sin embargo, el hecho de que una jugadora no sea tan asidua sobre el césped no quiere decir que su papel no sea fundamental. Por un lado, contribuye a mejorar la competitividad del plantel y por otro, debe sumar cuando tenga que ser de la partida. Es por ejemplo el caso de Anna Buhigas, que ha demostrado que es una portera de Primera División en sus 7 partidos disputados (630 minutos). Jeni Morilla (593 minutos), Mikela Waldman (477) y el refuerzo invernal, Sofía García (281), son las siguientes jugadoras en esta lista.

Gey, que subió el pasado verano al primer equipo, es otra de las jugadoras que pese a no contar con gran cantidad de minutos (265 repartidos en 12 partidos) ha respondido en los momentos en los que Jenny Benítez ha tenido que tirar de ellas. Aún no se ha estrenado como goleadora en la máxima categoría, pero su trabajo ha destacado en los minutos que ha disfrutado, sobre todo en sus dos titularidades. Tras Pamela Begić (251 minutos) hay otra canterana, Paula Romero, que no ha notado la diferencia de categoría en los 3 partidos (2 como titular) que ha disputado esta temporada en el primer equipo (214 minutos).

Varios rivales directos por la permanencia tendrán que pasar por La Orden en lo que resta de liga

Estos son las cifras de participación de la veintena de jugadoras que han tenido protagonismo estas casi tres cuartas partes de temporada disputada. La semana que viene ante el Levante arrancará el tramo final de la competición, en la que parte el Sporting Huelva, Ciudad que Marca con 6 puntos de ventaja sobre los puestos de relegación. El objetivo no es otro que acabar la temporada fuera de esa zona de descenso para poder disfrutar la próxima campaña de una 16ª temporada en la máxima categoría, pero antes, y además del conjunto granota, habrá que terminar de agarrar el objetivo de la permanencia.

Y para eso, quedarán después unas difíciles salidas al Real Madrid, F.C. Barcelona, Valencia Féminas y Éibar, y unos partidos fundamentales en La Orden, donde tiene que terminar de fraguarse el objetivo, ante Espanyol, Escuelas de Fútbol de Logroño, Deportivo de La Coruña y Santa Teresa, rivales directos todos estos últimos y en los cuales habrá que sumar a otra jugadora, la afición. Y es que ya Jenny Benítez ha advertido que la fiel masa social sportinguista, unida al resto de la afición onubense al fútbol, siempre con permiso de la normativa sanitaria, deberán jugar también su papel en este tramo final de temporada y demostrar que Huelva quiere seguir disfrutando del fútbol de élite por 16ª temporada consecutiva.