Amargo debut del San Roque de Lino ante el Xerez Deportivo (1-4)

Amargo debut de Jesús Lino como inquilino del banquillo del San Roque. El equipo lepero cayó derrotado a manos del Xerez Deportivo FC con un resultado, eso sí, demasiado abultado para los méritos de uno y otro equipo. A pesar de que la clasificación diga que el equipo de Jerez de la Frontera está peleando por acercarse a los puestos de play off de ascenso y al cuadro aurinegro no le vaya a quedar más remedio que luchar por evitar el descenso de categoría, esa diferencia en la clasificación y en el resultado final no se ajusta del todo a lo que ayer ocurrió sobre el césped del Ciudad de Lepe.

Antes de que los dos equipos acabasen de asentarse sobre el terreno de juego, un balón perdido en la salida desde atrás del San Roque acabó con la bola en pies de Antonio Jesús que vio la llegada de Khalok para que este hiciera el primer gol jerezano rematando a placer desde el punto de penalti. Sólo 5 minutos de juego y ya con el marcador en contra, en esta ocasión, además, ante un equipo muy experto y que no se iba a dejar remontar como ocurrió hace algunas jornadas en el caso del Arcos.

No quedaba otra que intentar reaccionar cuanto antes, tarea a la que se aplicó el equipo lepero, aunque con escaso éxito. En las pocas ocasiones en las que el San Roque consiguió llegar sobre el área rival la defensa del Xerez Deportivo anduvo rápida y atenta para evitar el remate de los atacantes locales, como ocurrió en el minuto 25 con un balón rebotado que le llegó a Sergio Martínez, pero Rodri estuvo listo para evitar el remate del lateral aurinegro. La primera ocasión clara para que el San Roque pudiese igualar el marcador llegó a la media hora de juego con un doble remate de Higor Rocha, primero con un buen cabezazo a un gran centro de Sergio Martínez y, tras el rechace, con un balonazo a bocajarro, que se encontró en las dos ocasiones con dos paradones de Juan Flere en un alarde de reflejos y colocación.

En las pocas ocasiones en las que el San Roque consiguió llegar sobre el área rival la defensa del Xerez Deportivo anduvo rápida

Y lo que son las cosas, cuando parecía que el descanso llegaría con la ventaja mínima para el Xerez, una jugada del aurinegro Camacho digna del mismísimo Messi, marchándose de varios contrarios y acabando con un zapatazo que se coló en la puerta de Juan Flere tras tocar en el larguero, le permitió al San Roque marcharse al descanso con un resultado con el que posiblemente no contase según comenzó el partido, aunque es verdad que en el tramo final de este primer periodo el equipo lepero estaba siendo mejor que el cuadro jerezano.

Y si la primera mitad acabó con gol del San Roque, la segunda pudo comenzar del mismo modo, pero Flere estuvo acertado para ganarle el mano a mano a Louis Robles cuando solo habían transcurrido 15 segundos de la reanudación.

También el técnico visitante pareció a preciar que su equipo estaba siendo inferior en esos momentos al San Roque, por lo que no esperó mucho para introducir en el terreno de juego a Alex Colorado para intentar recuperar el control en el centro del campo, un cambio que iba a ser decisivo en el desarrollo posterior del partido. Precisamente un córner botado por el centrocampista jerezano estuvo a punto de propiciar el segundo gol de su equipo, pero el remate de Rodri peinando el balón en el primer palo acabó saliendo fuera por milímetros.

De nuevo Alex Colorado y Rodri volvieron a tomar protagonismo en la acción que significó el segundo gol del Xerez DFC, el primero como lanzador de una falta directa en el borde del área lepera y el segundo desviando el lanzamiento impidiendo cualquier posibilidad de respuesta de Nico Monclova (min. 64).

Y si la primera mitad acabó con gol del San Roque, la segunda pudo comenzar del mismo modo

De nuevo estaba obligado el San Roque a marcharse arriba en busca de conseguir al menos un punto, aunque ahora con menos tiempo por delante. Los cambios ofensivos introducidos por el debutante Lino acabaron dejando a su equipo con una defensa de tres y con muchos futbolistas por delante del balón, pero quitando un disparo de Miguelito, duro pero muy escorado, que no supuso mayores problemas para Juan Flere, en ningún momento dio la sensación de que el equipo lepero pudiese conseguir el empate.

Y por si quedaba alguna duda, el tercer gol del Xerez, anotado por Alex Colorado rematando en el segundo palo tras apoyarse en Javi Casares una contra conducida por él mismo, dejaba el partido totalmente sentenciado en el minuto 88. El cuarto gol jerezano anotado por Adri Gallardo con el minuto 90 ya superado supone un castigo demasiado abultado para los méritos del San Roque.

FICHA TÉCNICA

San Roque: Nico Monclova; Fran Lepe (Manu Fidalgo, 79’), Yeison Rojas (Pera, 65’), Siles, Sergio Martínez; Nico Gaitán (Miguelito, 67’), Ekedo; Louis Robles, Pablo Ganet, Camacho; Higor Rocha.

Xerez Deportivo: Juan Flere; Marcelo, Joaqui, Rodri, Juan Gómez; Jorge Herrero (Padilla, 72’), Adri Rodríguez; Khalok (Javi Casares, 77’), Antonio Jesús (Alex Colorado, 50’), Bello; Adri Gallardo.

Árbitro: Aleksandar Jokanovic, auxiliado por Sanabria Torres y Jurado de la Torre. Mostró tarjeta amarilla a los locales Fran Lepe, Louis Robles, y a los visitantes Gallardo, Alex Colorado.

Goles: 0-1, Khalok (5’). 1-1, Camacho (45’). 1-2, Rodri (64’). 1-3, Alex Colorado (88’). 1-4, Adri Gallardo (91’).

Incidencias: Partido correspondiente a la 24ª jornada de Liga en el grupo X de Tercera División, primera de la segunda vuelta, con la presencia de unos 00 espectadores en las gradas del estadio Ciudad de Lepe, alrededor de un centenar procedentes de Jerez de la Frontera.