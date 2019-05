Álvaro Robles tiene a Carolina Marín como referencia

El palista onubense Álvaro Robles, subcampeón mundial de dobles junto al rumano Ovidiu Ionescu, se ha mirado en el espejo de su paisana, la volantista Carolina Marín, para que con su medalla de plata se dé “visibilidad” al tenis de mesa en la misma medida que ella la logró para el bádminton.

“Gracias a Carolina y a sus grandes títulos se habló muchísimo del bádminton, se pusieron sus partidos en la tele y la gente lo siguió”, afirma Robles. “Ella lo ha hecho muchas veces” y lo suyo con Ionescu “ha sido la primera vez, pero ha sido realmente algo increíble”. Agradecido por el “bombo” que se le ha dado a su plata y de los numerosos mensajes de ánimo y felicitaciones, el deportista onubense está “muy sorprendido” por concentrar tanta atención mediática desde que conquistara para España la primera medalla en un Campeonato del Mundo, lo que calificó de “un sueño”.

“Me sirve para creérmelo más y para tomarme mis objetivos con un poco más de calma y saber que las cosas salen bien”, resalta el número uno español, que admite que “a veces” se lo toma “con frustración si no salen” y añade que “esta medalla da sentido al trabajo de todos los días” y que “el sueño se hizo totalmente realidad”.

En esta línea, se siente reforzado para trabajar a partir de este mes en la gira asiática y la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio, que es “el gran objetivo” que tiene en mente y para lo que espera “seguir rindiendo a este buen nivel para lograr una plaza en los torneos preolímpicos”.

Para él, este éxito es “el doble de especial” al lograrlo con su amigo Ionescu, con el que se complementa a la perfección; por lo que mantuvo que no es casualidad y que ya venían avisando desde el año pasado, cuando fueron finalistas del Open de China, lograron el bronce en Austria y rozaron el metal en el Europeo.“Siempre hemos estado ahí”, destaca Robles, quien afirma que es “una pena” que juntos no puedan estar en Tokio, pues el Comité Olímpico no ha incluido en el programa de los Juegos el dobles masculino y no permite las parejas de distintos países.