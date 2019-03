Almonte y Aroche ponen la directa

Almonte y el Aroche están muy cerca de certificar su presencia en los play off de ascenso a División de Honor después de haber resuelto sus encuentros de esta jornada. El cuadro arucitano doblegó al SanRoque B (0-2) gracias a los tantos de Cecilio y Abel y se eleva a los 62 puntos, siete más que el Bollullos, a lo que hay que sumar que el cuadro de Jaime Díaz tiene asegurados los tres puntos del partido ante el retirado CD Rubias, lo que lo deja muy cerca de su clasificación matemática. Los almonteños, por su parte, golearon al Almonte, consiguiendo romper el choque muy pronto, ya que en el minuto 3 marcó Manuel Maraver y Álvaro Prieto aumentó la ventaja en el 20. El choque quedó cerrado con el tanto de Juan Carlos, que no faltó a su cita con el gol, en el minuto 66. El Almonte aventaja en seis puntos más el goal average particular al Bollullos, por lo que aún tendrán que sumar algunos puntos para sellar su presencia en la lucha directa por el ascenso.

Casi sin posibilidades de pelear por lo máximo se ha quedado la Camping La Bota tras su derrota en casa del Canela. El combinado puntaumbrieño comenzó perdiendo tras un gol de Casiano, empató Abri y Casiano volvió a marcar para poner el 2-1 en el marcador. Un doblete de Ceada puso por delante a los de Antonio Andrés en el 54, pero la expulsión de Alberto Ramón en el 76 hizo sufrir a los visitantes, que cedieron 4-3 tras el hat trick de Casiano y un tanto de Amin en el 87. El Camping terminó con nueve tras la expulsión de Jesús Torres.

La lucha por evitar el descenso sigue estando abierta, aunque ya es cosa de siete equipos. El San Roque B y el Cruceño, que cayó 0-1 ante el Bonares, se han quedado un poco descolgados, aunque las matemáticas le dan opciones, como al Moguer, que sumó los tres puntos del choque ante el CD Rubias. Mazagón y Bonares también tienen asegurados tres puntos, ya que tendrían que jugar contra los rubiatos en las próximas jornadas, lo que encarece la permanencia. Punta del Caimán, Cortegana, Mazagón y Bonares parecen ser los cuatro equipos que lucharán por evitar las dos plazas de descenso más abiertas.