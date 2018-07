Alberto Barroso revalida el título en Orense con una gran remontada

La selección andaluza tuvo ayer una brillante actuación en la segunda jornada de los Campeonatos de España de Ciclismo Escolar que se han celebrado en Baños de Molgas (Orense). Tres oros, dos platas y dos bronces conseguidas por los chicos y chicas del BTT y la carretera redondearon una actuación colectiva de gran mérito.

La prueba XCO para los cadetes masculinos estaba llamada a ser de protagonismo andaluz y no defraudó. El vigente campeón, el onubense Alberto Barroso, pese a salir desde última fila de parrilla, firmó una magistral actuación con remontada y liderato en las últimas vueltas. Triunfo, oro y demostración de superioridad de Barroso, que se vio acompañado por un sexto puesto del granadino Juan Luis Pérez y la plata por equipos.

Al acabar la prueba, Alberto Barroso manifestó que "ha sido la carrera de mi vida, nunca imaginé que podría hacer algo así. Estoy supercontento con lo que he hecho. Si me lo dicen hace un día sí habría pensado que podía ganar la carrera porque veía que tenía posibilidades, pero en el momento de tomar la salida la verdad es que no creía que podía hacerlo".

Al cruzar la línea de meta en primer lugar se piensa "en el esfuerzo realizado durante todo el año, en la preparación, en lo que ha costado llevar la carrera adelante... muchas cosas", asegura el onubense, que le dedica el título "a mi familia, que siempre me ha apoyado y han venido a verme; a mi entrenador, el bartolino Javier Macías; a mi equipo Bicis Watiato y a todos mis amigos y las personas que me apoyan".