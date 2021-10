El Sporting Club de Huelva busca su primera victoria en su visita al recién ascendido Alavés

El Sporting Club de Huelva visita mañana sábado a las 11:00 horas en la Ciudad Deportiva José Luis Compañón al recién ascendido Deportivo Alavés, en el encuentro correspondiente a la 6ª jornada de la Primera Iberdrola. Antonio Toledo ha dirigido tres sesiones de entrenamiento en Huelva, así como una de activación tras arribar hoy a la capital vasca.

El objetivo del conjunto onubense para este partido no es otro que lograr la ansiada primera victoria de la temporada, aunque el técnico sportinguista, Antonio Toledo, advertía también del buen comienzo liguero del conjunto vitoriano: "Ganar es lo más difícil en fútbol, ganar queremos todos y nosotros evidentemente tenemos que intentar conseguir una victoria para dar tranquilidad, pero no nos olvidemos que el rival al que nos enfrentamos lleva ya 3 victorias, es un equipo que está muy bien, en una buena dinámica y no va a ser un rival fácil. Por tanto, necesitaremos nuestra mejor versión y materializar las ocasiones que tengamos para poder traernos esa ansiada victoria".

El de mañana será el primer encuentro del Deportivo Alavés tras caer derrotado por 9-1 en la última jornada ante el F.C. Barcelona, precisamente el siguiente rival en visitar La Orden: "Nunca te desquitas porque tienes asumido que cuando juegas ante el Barcelona te pueden caer bastantes goles porque ese equipo ahora mismo es el mejor del mundo como club, y cuando pierdes con este equipo no te tiene que servir como una derrota dolorosa sino pensar en pasar página", sentenció Antonio Toledo.

Para este partido es baja la centrocampista Chini, que ya se perdió debido a una rotura fibrilar en el cuádriceps el partido del pasado domingo ante el Real Betis Balompié Féminas, y es duda también en la medular Freja, que sufrió unas molestias en la rodilla en la última sesión de la semana en el campo de Pérez Cubillas.