Arranca la trigésimo quinta edición de la ACB, desde su denominación actual. Una Liga Endesa con sugerentes atractivos y con aires de cambio tras los recientes cambios en la cúpula de mando. Unas propuestas en pro de un avance progresivo a fin de consolidarse a la estela de la NBA ante la pujanza de competiciones nacionales como la rusa o la turca, con más músculo financiero en líneas generales.

La llegada de dos figuras relevantes en el seno interno de la ACB cambió el escenario. Descabezada desde la dimisión de Francisco Roca, el desembarco de otro presidente era necesario por la cantidad de temas a abordar. El hombre de consenso elegido fue el ex jugador Antonio Martín, que tiene importantes retos por delante. Antes aterrizó José Miguel Calleja, otro de los hombres importantes en la liga, que ostenta el cargo de Director General de la Asociación. Bajo su mandato la ACB recibió un espaldarazo clave en este verano. Una serie de movimientos clave de cara a la estabilidad interna. Con cabezas visibles, la competición prorrogó su vínculo con Telefónica por tres temporadas más, un contrato de los derechos televisivos y de patrocinio. Un entente básico para la visibilidad, que tuvo un crecimiento significativo desde el primer pacto en 2015. Así, la renovación con Movistar se une a la continuidad de Endesa como Title Sponsor hasta esa misma fecha.

En lo estrictamente deportivo, la expectación sigue siendo alta. Un peldaño por encima toma la salida el Real Madrid, vigente campeón de cuatro de las seis últimas campañas. En pleno reinado, los de Laso paliaron la salida de Doncic a la NBA con las llegadas de Prepelic y Deck. Una apuesta por el bloque que rompió moldes el curso anterior. Amenazan su corona Barcelona y Baskonia. Con Pesic al frente, la regeneración en Can Barça ha vuelto a ser profunda, aunque no tan radical como en el pasado reciente. El 11 de Navarro colgará del Palau, en una salida espinosa. Se confía en Pangos y Singleton, dos de los mejores jugadores de la última Euroliga, más otros fichajes de menos cartel para recuperar el trecho perdido. Que le quitaron los de Pedro Martínez, en una temporada especial con la Final Four en Vitoria. Consiguieron retener a su faro, Shengelia, aunque no a jugadores como Beaubois y Timma. Para tapar el hueco reclutaron a jugadores con proyección como Shields, Hilliard o Penava, que afrontan una experiencia exigente.

Campaña singular la que afronta el Gran Canaria, en la élite continental. Regresa Salva Maldonado a la isla para comandar a un equipo sin excesivos cambios, pero sí con retoques reseñables. De amarillo vestirán Hannah, Tillie o Evans, que acaparó elogios en la preparación.

En un escalón inferior, pero con ambición de escalar, el Valencia y el Unicaja. Ambos mantienen el grueso, pero sí estrenan técnico, aunque las permutas son de diferente rango. En los del Turia le dan la alternativa a Ponsarnau y fichan a jugadores emergentes como Matt Thomas o Tobey. Los malagueños tuvieron que suplir las salidas de Nedovic, Brooks o Augustine, pilares en la antigua etapa. La vuelta de Casimiro trae apuestas de calado como Wiltjer, Jaime Fernández o Lessort, que se suman a la experiencia de Roberts. También Morabanc Andorra, con Ibon Navarro al mando y fichajes como Ennis o Whittington, junto a la continuidad de Albicy.

También estarán en Europa, algunos deberán certificarlo en fase previa, un pequeño grupo de equipos. El Iberostar Tenerife perdió a su guardia pretoriana, encabeza por Ponitka, que palia con el regreso de Vidorreta. El técnico apuesta por una mezcla de veteranos (Staiger e Iverson) con jóvenes (Saiz, Gielo o Brussino). Renovación en el Fuenlabrada tras un curso de más a menos. Fichaje rutilante con Lucas Nogueira, además de producto nacional como Bellas o Marc García. De igual forma, en el UCAM Murcia, con un fichaje importante por posición. No se estrenará Dejan Todorovic, fuera toda la temporada, aunque hay expectación con Booker, Doyle o Cate, con Juárez, triunfador en la cantera blanca, a los mandos. En la previa lucha el Estudiantes, con la repatriación de Berrocal, en su primera experiencia como primer entrenador en la ACB. Salió Landesberg, pero se mantiene la mayoría de jugadores.

Por detrás parte un nutrido grupo por eludir el descenso o darse una alegría. El Obradoiro debe reinventarse, otra vez, tras el adiós de Thomas y Pustovyi. El Delteco GBC perdió a Fisac y Norel, dos de sus baluartes, y ha formado un conjunto muy renovado. De esta cuadrilla, sobresale Burgos, con ambición de más. Retuvo a Thompson y adquirió a tipos como Fitipaldo, Radoncic o Kratsov. El Joventut mantuvo a los jóvenes de la cantera para rodearlos de Laprovittola y americanos como Quincy Miller o Dawson. Al final de cola, un Tecnyconta Zaragoza con un lavado de cara vasto. Se mantiene solo Barreiro y Fisac recoge un proyecto nuevo con jugadores como McCalebb, Fran Vázquez, Seibutis, Radovic o Nacho Martín. Los huecos de dos históricos como Bilbao y Real Betis los rellenan Breogán y Manresa, que incorporaron a jugadores de calibre, evidenciando su fuerte apuesta una vez salvado el importante tranco para llegar a la Liga Endesa. Una competición que se renueva para no perder encanto.