Abián se cuelga el oro

Pablo Abián reconoció que le hacía "muchísima ilusión" lograr el oro que se colgó en el torneo de bádminton de los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018, después de que en la anterior edición, hace cinco años en la ciudad turca de Mercin, se quedara con la plata.

"En Mercin 2013 fui plata y me hacía muchísima ilusión lograr aquí el oro y lo he buscado con todas mis fuerzas y al final he tenido la recompensa", relató el volantista nacido en localidad zaragozana de Calatayud, que juega en el Recreativo La Orden onubense.

Abián, que este junio cumplió 33 años, es un veterano con participaciones en los tres últimos Juegos Olímpicos (Pekín, Londres y Río) y también tiene en su currículo una medalla de oro en los Juegos Europeos de Bakú 2015.

Recordó el complicado partido de semifinales ante un potente rival como el francés Tomo Popov, con el que estuvo "solvente" al superarlo en dos sets, y que este martes, ante otro galo, Lucas Maurice Corvée, "fue un partido muy largo y físico", en el que supo sufrir para ganar al número 35 de mundo por 23-21, 15-21 y 17-21.

"Ahora tenemos el Campeonato del Mundo absoluto y me toca un mes de julio de entrenamientos duros y participar en campeonatos de máximo nivel por Asia", dijo Abián en alusión a la cita internacional que tendrá lugar del 30 de julio al 5 de agosto en Nankín (China).

El campeón español reconoció que "clasificarte para un Mundial ya es un logro" y que el objetivo en China es hacerlo lo mejor posible.

Abián quiso agradecer y dedicarle la medalla de oro, entre otros, a su hermano Javi, que es su entrenador "y todo lo que pueda ser", como acompañarle en ocasiones a jugar partidos de dobles, modalidad en la que han ganado varios campeonatos de España.

También destacó todos los que le ayudan en el CAR de Madrid y a su club, el Recreativo La Orden onubense, que está detrás de él "en todo momento".