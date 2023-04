Abel Gómez: "Queríamos otro tipo de partido para poder recuperar sensaciones"

Una oportunidad perdida para recuperar sensaciones. Así lo ha reconocido el míster del Recreativo en rueda de prensa tras el empate cosechado ante el Xerez DFC en el Nuevo Colombino:"Queríamos otro tipo de partido sabiendo que iba a ser un partido muy cerrado, de mucho contacto, de mucho juego directo y sobre todo en la primera parte no hemos estado bien ni en los duelos ni en las segundas jugadas y hemos cometido muchos errores individuales y técnicos".

Gómez ha aclarado que el Recreativo ha pecado de "ansiedad" en muchas fases del encuentro, dejándo atras situaciones que no permitían al equipo tener la continuidad esperada. La segunda parte, a criterio del técnico, "fue mejor, con llegadas, donde se han visto las ocasiones más claras y que a pesar de todo no hemos podido materializarlas". Según el míster, el modo de jugar del rival ha sido el principal motivo por el que esas llegadas no han acabado en la portería rival. "Hemos jugado un partido muy cerrado y muy disputado en el que a pesar de querer los tres puntos solo hemos conseguido uno".

Cuestionado sobre si ha habido falta de juego en el centro del campo, Abel ha sido contundente. "El motivo es el mismo, es un equipo que te juega muy directo, desde atrás, y es dificil entrarles directamente cuando ellos la meten directa hacia el portero, a partir de ahí, las que hemos ganado no hemos sido capaces de acumular pases", para el técnico, en este sentido, los mejores momentos del partido han llegado cuando "hemos sido capaces de circular y nos hemos metido por dentro para poder salir mejor".

Fallos técnicos "desproporcionados"

El técnico blanquiazul ha reconocido que los fallos especialmente en los pases han condicionado el encuentro. "Hoy hemos cometido muchos errores individuales y muchos fallos técnicos, todo se trabaja y hoy hemos notado mucho nerviosismo que no pueden volver a pasar".

Se trata de un problema que puede pasar factura de cara a la recta final del campeonato. "No conozco a ningún equipo que solo esté ahí o ascienda por sensaciones, no creo que tampoco nos hayamos dedicado a defender, todo lo demás es mejorable".

Para revertir esta situación, Abel Gómez ha explicado cómo buscará un cambio de mentalidad en sus jugadores. "Hemos sido previsibles porque hemos entrado en el juego del Xerez, hemos jugado muy directo, algo que no queríamos. Vamos a seguir trabajando con muchas tareas, situaciones de pase, encontrar alturas, y es cuestión de mejorar estos aspectos".

La próxima jornada el Recreativo deberá demostrar que ha aprendido de los errores individuales y colectivos que se han visto en el Nuevo Colombino este domingo para poder dar un paso al frente en sus aspiraciones de ascenso.