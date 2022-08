Rutas hacia la Atlàntida

Como cada mes de agosto desde hace 12 años, el Atlàntida Film Fest desdobla su interesante programación entre su sede física en Mallorca y la plataforma Filmin, donde pueden verse online y a precios módicos numerosos títulos, la mayoría de ellos inéditos en España.

La gran actriz francesa Isabelle Huppert, el director irlandés Neil Jordan (En compañía de lobos, Juego de lágrimas), y el ucraniano Sergei Loznitsa, más de actualidad que nunca con sus documentales (Maidan), reconstrucciones de archivo (Babi Yar. Context, Mr. Landsbergis) y ficciones (Donbass) sobre el conflicto bélico en su país, son las tres figuras homenajeadas en esta edición con amplias retrospectivas.

Pero el Atlàntida ha sido siempre un festival de presentaciones y descubrimientos, y sus distintas secciones dan buena fe de ello. Así, por ejemplo, la oficial nos trae hasta trece títulos: el retrato preadolescente de Softie, del francés Samuel Theis, la cinta finlandesa Heartbeast, también sobre los jóvenes de la Generación Z, la española Jusqu’ici tout va, de Françesc Cuellar, una incursión en el mundo de la interpretación en tiempos del #postmetoo, el thriller apocalíptico Soul of a beast, de Lorenz Merz, el relato criminal Bruno Reidal, confesión de un asesino, Farha, de Darim J. Sallam, otro retrato adolescente, esta vez ambientado en palestina, la italiana Una Femmina: código de silencio, de Francesco Costabile, drama criminal sobre la pérdida bien recibido en la última Berlinale, Magnetic Beats, de Vincent Cardona, sobre una emisora de radio local en la Bretaña de los 80, La colina donde rugen las leonas, de Luana Bàjrami, otro retrato generacional femenino ambientado en Kosovo, Rhino, de Oleg Sentsov, una suerte de Malas calles en la Ucrania de los 90, la lituana Runner, que sigue los pasos acelerados de aquella Corre, Lola, corre, el thriller polaco Other people y la cinta de animación francesa Los secretos de mi padre, “una mirada divulgativa y tierna que trata de estudiar las cicatrices del holocausto”.

Más interesante aún es la sección Première, que reúne algunas perlas de festivales como la italiana Atlantide, de Yuti Ancarani, una fascinante incursión juvenil en una Venecia desconocida, la ganadora del premio del público en Sundance, la finlandesa Girl Picture, After blue, la última fantasía barroca de Bertrand Mandico, la aclamada cinta británica de terror She will, de Charlotte Colberg, o Earwig, nueva pesadilla en forma de cuento macabro de Lucile Hadzihalilovic.

Atlàntida Literary trae una selección de documentales y ficciones sobre el mundo de la literatura y los escritores (Patricia Highsmith, Marguerite Duras, Milan Kundera), entre ellos la estupenda La fiebre de Petrov, de Kirill Serebrennikov, o Guermantes, lo nuevo de Christophe Honoré. La memoria histórica, los conflictos y controversias del siglo XXI, la identidad LGTBI+ o las fábulas generacionales y sus realidades también tienen secciones propias para aquellos que prefieran buscar y seleccionar por temáticas: a rescatar, Futura, el documental de Rohrwacher, Marcello y Munzi sobre la juventud italiana en plena pandemia, o Canción de una dama en sombra, de Carolina Astudillo, donde el formato epistolar y el material de archivo reconstruyen una hermosa historia de amor y exilio durante la Guerra Civil.

Cine de autor gratis y a cielo abierto

La programación de agosto del cine de verano del CAAC (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo) en la Cartuja depara cuatro títulos más que se suman a su sesgo de cine de autor e independiente para públicos cinéfilos: el próximo día 10 (siempre a las 22:30h. y gratis hasta completar aforo), podrá verse la cinta de debut de Clara Roquet, Libertad, un nuevo despertar adolescente donde la mirada de la joven Nora va descubriendo un mundo familiar y adulto hasta entonces velado por la sobreprotección y los secretos.

Para el 17, la islandesa Lamb, dirigida por Valdimar Jóhannsson y protagonizada por Noomi Rapace, nos trae un metafórico cuento de hadas donde el deseo de maternidad es diseccionado desde las claves del folk horror. Ya el miércoles 24, Introduction, de coreano Hong Sang-Soo, suma una nueva entrega, esta vez sobre las relaciones paterno-filiales, en su particular universo de afectos, conversaciones y frustraciones bañados en alcohol, y para cerrar el mes, el día 31 hay una nueva oportunidad de ver Las gentiles, del sevillano Santiago Amodeo: un nuevo coming-of-age generacional donde la amistad entre dos chicas adolescentes se enturbia y confunde en su contacto con el universo romantizado de las redes sociales y los juegos de suplantación de identidades líquidas.

El estreno de la semana: 'La fotógrafa de Monte Veritá'

‘La fotógrafa de Monte Veritá’, de Stefan Jäger, se inscribe en ese nuevo cine feminista que busca modelos y ejemplos pioneros en la conquista de derechos y libertades para la mujer. Estamos en 1906, y nuestra protagonista, Hanna, una joven madre, quiere liberarse de su condición burguesa y sus limitaciones sociales. Para ello huye a un sanatorio en plena naturaleza idílica en el cantón suizo del Tesino para dedicarse al arte y enfrentarse a una dolorosa decisión.