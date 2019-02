Lo de todos los años

Último día de preliminares, también noche de los cuchillos largos. Volveremos a ver escenas que como hace años se volverán a repetir. Seguramente se quedarán grupos de Huelva en el corte y pasarán grupos de otros puntos de la geografía andaluza.

Sabéis que a mi manera de ver el concurso no me gusta que haya grupos de Huelva que estando al mismo nivel que agrupaciones de fuera se queden en casa y solamente logren disfrutar del teatro un día. Y, ojo, no digo que metamos a grupos de la capital por meterlos, sólo quiero decir que en igualdad de condiciones miremos más por los grupos de la capital.

Pero ya sabes cómo funciona esto, éste es el mejor concurso mundial del mundo, en el que no se mira nunca el carnet de identidad de cada agrupación y pasan las que tienen que pasar.

La noche se presenta calentita otra gran entrada gracias a los grupos de Huelva que participan, es otro de los factores que debería tener en cuenta el jurado a la hora de meter grupos o no en semifinales.

Este año he tomado la decisión de quedarme en los descansos dentro de la sala para recapacitar mejor, se ve cómo son las nervios de los grupos antes de salir al escenario. El túnel de los nervios en el descanso presenta un alegre bullicio de gente que sube y baja, de gente que quiere colarse, hoy es uno de esos días donde todo el mundo quiere estar.

También he tenido la oportunidad de comprobar in situ cómo funciona el tema de la iluminación de los grupos, aquí al encargado de esto lo vuelven loco, que si sube un poco más de luz, que si baja, que ponme la luz amarilla, que si el foco ese no está alumbrando donde tiene que alumbrar, y kique muy amablemente hace todo lo que le dicen, después cuando algo no sale bien las culpas a Kique, Kique eres un monstruo, tú sigue así.

Ya se bajaron las cortinas de preliminares ahora empieza lo fuerte, lo bueno. Y un consejo a las que se han quedado fuera (esto lo escribo sin saber quién ha pasado): el Carnaval es mucho más que todo esto, disfrutar en los siguientes concursos que vais a participar y pasarlo bien y el año que viene a venir con más fuerza, si podéis claro.