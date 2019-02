Noche de comparsas

Lunes, penúltimo día de semifinales, la cosa está calentita pero calentita. La bombonera ha presentado estos días un aspecto triste, quizás sea el concurso con menos público de los veinte años que hago mi crónica porque como sabréis yo estoy aquí desde el 83, de los que están del 83 quedamos pocos.

En cuanto al ambiente que se ha registrado durante todo el concurso también tengo que decir que ha estado más apagado que otros años. Aquí ya no vale todo, la gente sabe a lo que viene, sabes qué grupos han trabajado y sabes qué grupos vienen solamente por venir, por echar el rato y eso en los últimos años no ocurría.

Aquí se aprovecha todo, hasta si pasaba una mosca por el escenario y hacia un zumbido peculiar le decían aquello de “esto sí que es un pedazo mosca”, mosca mosca, mosca.

La gente ya no aguanta a un grupo que venga mal, se calla, no le silban, no le abuchean, simplemente se callan, la mayoría de las veces con la indiferencia es bastante y dependiendo de su indiferencia hay grupos que lo dan todo o se quedan a medias.

Los grandes perjudicados de esta situación son los grupos que han currado, porque muchas veces se encuentran con la frialdad de un público que lo está pasando mal, eso ocurrió el domingo, que pagaron justos por pecadores.

Aparte del aspecto que presenta la sala hoy, hay mucha afición dentro del teatro y cuando digo afición ya sabes a lo que me refiero, sea como sea, verán al grupo y se irán.

La primera de la noche nos deja un pasodoble reivindicando la bandera gay, que chirría totalmente con el personaje que van interpretando, (van de estatuas de Franco), esos aspectos hay que cuidarlos mucho y estos mushashos no lo han hecho.

Está muy bien si fueran de otro tipo , el pasodoble es precioso en letra pero no va para nada con el tipo . Después llegó la comparsa más esperada del concurso, A base de palos, solamente os digo una cosa véanla, no tiene desperdicio: letras magníficas, cante sensacional y una interpretación del personaje que va más allá de la propia comparsa. Comparsón.

Del cuarteto os diré que llegó de Lepe un pueblo que se caracteriza por sus fresas y sus magníficas playas. La murga del maestro, otra comparsa que viene dando muy fuerte, ellos no querían quedarse atrás y trajeron un repertorio de lo mejor, de estos comparsistas me quedo con la espectacular letra de su primer pasodoble, sensibilidad y cante, mucho cante.

Los japoneses bajaron el listón, ya lo he dicho mil veces, lo importante no es llegar, sino mantenerse. La comparsa de Giraldo, siguen también vivos, magnífico pase.

Esta noche fue de comparsas.