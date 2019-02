Maestría del Carnaval de Huelva

Jueves. Mucho ambiente en la entrada del Gran Teatro, se nota que es un buen día. Cuando toda la gente pulula alrededor de la puerta para conseguir una entrada eso quiere decir que lo que hay dentro es bueno.

Entro en la sala y presenta un aspecto magnífico. El mejor de todos los días de preliminares. Veo de nuevo a viejas caras conocidas que se sientan en cualquier lado y las van echando de todos sitios. Sabéis qué quiere decir eso, son los colados.

Hoy es la antesala del día del primer corte por eso también hay nerviosismo, se sabe que aquí al jurado le da igual si eres de Huelva o si vienes cantado de Lugo, no mira a nadie. Si por algo se caracteriza este concurso es que no se mira el carnet de identidad a nadie, algo que deberían de aprender en otros lares, pues muchas veces es mejor que cante un grupo de tu tierra a que cante otro que no te dice nada.

En el descanso me he quedado en la sala, estaba sola, vacía, quizás cuatro personas y desde aquí, desde mi asiento, escucho las voces de los tramoyistas colocando atrezo y telones para que todo salga perfecto, como limpian el escenario y como la gente de la radio sale a tomar el refrigerio. Una charla con Antonio Hierro, presidente de la Fopac, y vuelvo a coincidir con él. Joder, me estoy haciendo mayor, me gusta todo.

Destacar del día la comparsa dirigida por Fali Ramos, personaje onubense por los cuatro costados. Sacan de las piedras a Mingorance y lo llevan hasta las tablas de Gran Teatro, reivindicando su sitio y para que le devuelvan el sitio que merece a nuestros carnavales, gran comparsa, después me dirán que soy fan de Fali, pero es que hay que serlo, un tipo que hace unos grupos interesantísimos y que cuentan las historias sin tapujos, por derecho, vamos que, aparte de la vocalización que es perfecta, las letras son directas.

Quiero destacar también la acogida que tiene la murga de Diego Ortiz . Esto es un concurso musical y ella, lo de musical es para rellenar la parodia que llevan. De todas formas el público se lo pasa en grande y si el público disfruta a ver quién es el guapo que le dice que cambie su estilo. El exorcista cerró el turno de comparsas de la noche.