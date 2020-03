Madrid imita a Andalucía y publica un test para detectar el coronavirus

Este pasado fin de semana, la aplicación oficial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía Salud Responde introdujo un apartado específico para la autoevaluación y detección del coronavirus, en el que el usuario puede hacer un sencillo test para comprobar si tiene el Covid-19 y así evitar el colapso de las consultas. La Comunidad de Madrid ha imitado esta iniciativa con una prueba similar en la web coronamadrid.com.

🏥 Atención ‼️Sacamos https://t.co/cKphkN4EK6, una página para descongestionar el teléfono 900 del coronavirus en @comunidadmadrid.Próximamente, también en app para el móvil. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 18, 2020

El proceso es idéntico, salvo que a la madrileña de momento sólo se puede acceder por un navegador, aunque en los próximos días se habilitará también una app para todos los sistemas operativos móviles disponibles. En ambas hay que identificarse con el móvil y los datos personales. Una vez completados estos trámites, se puede realizar el formulario.

Las preguntas que presenta el test madrileño son:

¿Tienes sensación de falta de aire de inicio brusco (en ausencia de cualquier otra patología que justifique este síntoma)?

¿Tienes fiebre? (+37.7ºC)

¿Tienes tos seca y persistente?

¿Has tenido contacto estrecho con algún paciente positivo confirmado?

¿Tienes sintomatología gastrointestinal?

Muy similares a las de Salud Responde. Si bien en el caso andaluz no se pregunta por la sintomatología gastrointestinal, hay otras preguntas más concretas:

¿Tiene usted fiebre?

¿Fiebre termometrada?

¿Tiene usted tos?

¿Tiene sensación de falta de aire?

¿Ha visitado una zona de riesgos en los últimos 14 días?

¿Ha tenido contacto con un paciente con positivo confirmado?

¿Tiene usted mucosidad en la nariz?

¿Tiene usted dolor muscular?

¿Malestar general?

¿Viene en alguna residencia o similar?

¿Padece alguna enfermedad crónica, del corazón pulmones, riñón...?

¿Está embarazada?

Al acabar, en la de Madrid se da un diágnostico en el acto y se envía la información para su supervisión. Si no hay síntomas, aparecerá: "Según los datos que has aportado, pareces no tener síntomas o no son suficientes para determinar que tienes coronavirus. En cualquier caso el coronavirus se presenta con síntomas leves en la mayoría de ocasiones. Si los síntomas que tienes persisten o ves que no mejoras, vuelve a autoevaluarte dentro de 12 horas, y si en cualquier caso tu estado empeora, contacta telefónicamente con tu centro de salud y en caso de emergencia al 900 102 112. Recuerda que los servicios médicos y de atención telefónica deben ser usados únicamente por pacientes que presenten gravedad. ¡Usémoslos con responsabilidad!".

En el caso de la app andaluza, esto último no sale. Simplemente se envía al servicio de atención y ellos prometen evaluar las respuestas y ponerse en contacto con el usuario.

En ambas, se dan también consejos sobre qué es coronavirus, cómo se puede uno contagiar y cómo protegerse al respecto. Por último, se facilita el número de contacto para usarlo en caso de necesidad.