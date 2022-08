El Gobierno de Juanma Moreno se desmarca del boicot de Ayuso al ahorro energético

El Gobierno andaluz se ha desmarcado del boicot que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado contra las medidas de ahorro energético decretado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha explicado este martes que la Junta cumplirá con las obligaciones que el decreto le marca para sus edificios públicos y que no se plantea llevar la norma al Tribunal Constitucional.

Por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará. Madrid no se apaga.Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo? https://t.co/3nDyfnwsxb — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 1, 2022

El Gobierno andaluz aún no tiene un portavoz político, aunque es Antonio Sanz quien viene informando de los acuerdos de los consejos. Por eso es a quien los periodistas le han preguntado este martes. Ha querido sobrevolar por encima de la polémica, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por no consensuar las medidas con el sector, pero se ha cuidado bastante de seguir la estela de Díaz Ayuso. Otras fuentes del Gobierno de la Junta han sido más claras, y han circunscrito la polémica a la estrategia de Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid apenas tardó unos minutos en anunciar su desobediencia al decreto de ahorro. Con un estilo muy similar al que empleo durante la pandemia, para oponerse a la regulación de la hostelería, ha valorado que "Madrid no se apagará" y que las restricciones energéticas "espantan el turismo" y crean "inseguridad".

El decreto del Gobierno obliga a que los escaparates se apaguen si los comercios están cerrados, a partir de las 22:00 horas; restringe las temperaturas del aire acondicionado a más de 27 grados, y prohíbe que los locales de atención al público tengan las puertas abiertas si hay calefacción o refrigeración dentro. Se aplicarán hasta noviembre de 2023, y es la respuesta de España al acuerdo alcanzado con la Comisión Europea para reducir el consumo de gas en un 7%.

La Junta deberá limitar el aire acondicionado en todos los edificios de la administración como consecuencia de este decreto, y tendrá que velar por su cumplimiento en el sector privado.

Antonio Sanz ha detallado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, comparte que hay que disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, pero que ello necesita de un respaldo mayor a las energías alternativas y, en especial, a la fotovoltaica. En el informe de peticiones que le entregó a Pedro Sánchez en su reciente entrevista en Moncloa estaba detallada esta apuesta, que necesita que Andalucía mejore sus líneas de evacuación eléctrica con el resto del país.

"Nos gustaría -ha indicado el consejero de Presidencia- que se hubiera hecho de otra manera porque no se ha consensuado. Sí se coincidió en la reunión con Sánchez en que era un tema fundamental, el del ahorro energético; además, no son sólo eran medidas para lo inmediato". Y siguió: "Más allá de la corbata o la no corbata, lo que interesa es si Andalucía tiene un modelo y como lo vamos a desarrollar. Vamos a defender lo que le interesa a los andaluces”

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, tampoco ha querido sumarse al boicot de Ayuso, aunque ha sostenido que el PP ha dado "libertad" a sus presidentes autonómicos para aplicar el decreto. La norma, no obstante, es de obligado cumplimiento. Incluso el recurso al Constitucional no impide que, mientras tanto, deba aplicarse.