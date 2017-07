La verdadera solera de la voz

La voz es el instrumento más valioso y sorprendente de todos, capaz de plegarse a cualquier tesitura y registro, de tal modo que con sólo jugar con el timbre y la coloratura, es capaz de responder a las exigencias de cualquier partitura.

Así lo pudo atestiguar el numeroso público que se dio cita en el IV Encuentro Vocal del Condado que se celebró en Bollullos en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad y de Bodegas Iglesias, que hizo de anfitrión. En el recital participaron los grupos Manduca Vocal Tempo, de Bollullos, que además organiza la actividad; el dúo de Carlos Ramos y Juanjo Ríos, de Huelva; la italiana Germana Giannini, el Coro Dominguero del Pumarejo; South Gospel y el Coro Orippo de Sevilla.

Entre los distintos grupos hubo uno de la localidad, Manduca Vocal Templo

La cita cultural fue una oportunidad única de disfrutar del talento de estos artistas que mostraron la versatilidad de sus voces para crear diferentes estilos musicales, interpretando partituras complejas y llenas de matices. Sin ir más lejos, Carlos Ramos y Juanjo Ríos interpretaron temas como Nature Boy, de Nat King Cole o Al otro lado del río de Jorge Drexler.

Manduca Vocal hizo lo propio con canciones muy diversas como Michelle de los Beatles, pasando por el Aleluya de Leonard Cohen y terminando con temas pop tan actuales como el último hit de Luis Fonsi Despacito. El Coro Dominguero optó por temas más andaluces y aflamencados: Grandola, Andaluces de Jaén o Sureños, entre otros.

El toque más exótico y multicultural llegó de la mano de Germana Giannini que dio vida a temas como Tonada de Luna llena, un canto venezolano que firmó Simón Díaz o Amara Terra mía una canción popular italiana de Domenico Modugno. Por su parte, South Góspel obsequió a los presentes con diversas piezas de esta música popular religiosa nacida en la comunidad negra de los Estados Unidos. Temas como This Little Light of Mine o Amazing Grace hicieron por momentos que las instalaciones vitivinícolas pareciesen un templo religioso del otro lado del charco, donde las voces hicieron resonar con fuerza las paredes a través de temas llenos de contrastes en los que la fuerza y la garra se combinaban con sones más lentos para tocar el espíritu.

La noche la cerró el Coro Orippo con temas de canciones de autor como Córtame una rosa blanca o El Mar Muerto, firmados por poetas como Dante Andreo o Rafael Alberti.

El I Encuentro Vocal se celebró en la Sociedad Cultural Casino de Rociana y desde entonces la sucesivas ediciones han sido itinerantes volviendo a Bollullos y al corazón de las bodegas. Desde entonces, la muestra musical se ha consolidado, multiplicando la cantidad de grupos que en ella participan, si bien manteniendo la calidad de los mismos.

El grupo local Manduca Vocal, organizador de la cita cultural, destacó la importancia de este tipo de iniciativas a la hora de mostrar al público el enorme crisol de disciplinas vocales. El grupo bollullero, que interpreta todos sus temas a capella, está formado por diez integrantes que dirige el artista local Pablo Díaz Merchante.