Un día para concienciar a la sociedad

El Día Mundial del Alzheimer provocó que ayer todas las miradas se dirigieran al trabajo de las asociaciones que no cesan en concienciar a la población de la importancia del asunto. De forma concreta, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Huelva (AFA-Huelva) instaló en los puntos más representativos de la capital unas mesas informativas y petitorias "para seguir concienciando a la población y, por supuesto, recaudar fondos que nos ayuden en la tarea que tenemos cada día de atención a las personas afectadas y a los familiares", explicó la presidenta de la asociación, Rocío Muñoz.

Tanta es la importancia de concienciar e informar sobre el Alzheimer que "en la provincia creemos que hay alrededor de 10.000 personas" afectadas, aunque eso sí, no existe un censo todavía. "La enfermedad fue descubierta en 1906 y en el siglo XXI aún no conocemos los orígenes de la enfermedad", señala Muñoz, quien explica que "nuestras reivindicaciones son investigación y prevención". En la diferentes mesas informativas, la asociación repartió "folletos con las 10 señales de alarma de la enfermedad"; como los cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana o la dificultad para planificar o resolver problemas; además de "libros de cómo atender a una personas con Alzheimer que se lo entregamos a las personas que realmente tienen un diagnóstico en su entorno y que por cualquier causa no va a la asociación", pero es que, recalcó la presidenta, "tenemos que seguir ayudando a ese familiar que está en el domicilio y que no sabe que existimos o no pueda ir por las causas que sean".

Una de las preocupaciones de la asociación es la temprana edad en la que aparece el Alzheimer ya que manejan datos que alrededor del 10% de los afectados son menores de 65 años. Asimismo, "nuestro objetivo es que haya un centro de Alzheimer a menos de 30 kilómetros", expresó Muñoz a la vez que explicó el lema de la campaña de este año Sigo siendo yo que quiere decir que "la persona, a pesar de que tenga un diagnóstico como es una demencia tipo Alzheimer, sigue siendo ella. Tenemos que velar por sus vivencias, gustos, educación y principios", aseguró la presidente de AFA-Huelva.

Varios rostros institucionales acudieron a alguna de las mesas informativas que instaló la asociación para acompañar y ayudar en los objetivos que persigue AFA-Huelva. El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero, explicó que la enfermedad "requiere un abordaje desde los ámbitos sanitario y social que vaya acompañado de la implicación de las familias y el movimiento asociativo". Asimismo, el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Rafael López recordó la labor de un servicio, que está en funcionamiento desde este año, que consiste en "una atención directa a los pacientes de Alzheimer", es decir, "tener una enfermera de referencia en caso de que haya algún problema", a quien poder llamar ya que la enfermera "conoce su historia y puede darle algún tipo de recomendaciones", un servicio "importante porque lo hemos puesto conjuntamente con la asociación y el Hospital Infanta Elena", explicó López.