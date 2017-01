Hoy tendrá lugar a las 10:00 la Función Principal oficiada por el obispo José Vilaplana, tras la que comenzará la procesión del Patrón por las calles del barrio. El itinerario es el siguiente: C/ Cantero Cuadrado, Av. Federico Mayo, Plaza de los Litri, Jesús de la Pasión, Pl. San Pedro, C/ La Fuente, C/ Madre Ana, Pl. de la Soledad, Av. Pablo Rada, Pl. de los Litri, Av. Federico Mayo, C/ Cantero Cuadrado y templo.