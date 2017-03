Saborear Huelva en directo

La cocina de Huelva, a escena. Los productos de la tierra desde que salen del mercado hasta que son degustados tienen un proceso que llevó a cabo el Canal Cocina a través de su concurso Yo amo mi mercado. Un programa que tiene por objeto potenciar el mercado tradicional y que ha recorrido diferentes puntos de España durante los últimos años. Una experiencia única que puso de manifiesto la calidad y experiencia culinarias de la provincia en un año marcado por su Capitalidad Gastronómica.

El equipo televisivo, con Begoña Tormo como presentadora, se desplazó hasta el Mercado del Carmen, donde buscaron por azar a alguien que aceptara el reto de cocinar una receta típica de Huelva, la cual estaba oculta entre tres posibles sobres. Rosa María Calvo fue la encargada de participar con una receta para paladares exquisitos: albóndigas de choco con gambas. Con el acompañamiento de Juan López, chef del establecimiento Puro chup chup, Rosa María realizó la compra de todos los ingredientes entre los distintos puestos del mercado.

"He escrito tres libros de cocina tradicional de Huelva" pero esta receta "no la había hecho casi nunca, porque yo la suelo hacer de chocos o de gambas, pero no mezclado", explicó Rosa María. Tras conseguir todo lo necesario para la preparación del plato, la Plaza de las Monjas acogió el guiso en directo de la receta. Entre la curiosidad de los onubenses que se acercaron para aprender el paso a paso de las albóndigas de chocos y gambas y el olor que embriagó los momentos del cocinado, salieron a flote una vez más los rincones culinarios y la riqueza local de productos típicos.

"Huelva es la despensa de Europa, es la gran desconocida siendo una tierra de descubridores, y ahora a ver si intentamos que nos descubran gastronómicamente", comentó Rosa María tras terminar la receta, quien afirmó que "la experiencia ha sido muy bonita. Todo lo que sea por y para Huelva, estoy siempre dispuesta a ayudar". Juan López actuó como cocinero invitado para juzgar la versión de la receta que realizó Rosa María. Sin dudarlo, "tanto como cocinera como embajadora de Huelva, la número uno", se refirió a la improvisada cocinera. "Estamos en un año", añadió, "en el que tenemos que dar a conocer a la gente de fuera todos los encantos que tenemos, tanto los conocidos, como la gamba y el jamón, como los desconocidos".

La cocina y Huelva están más unidos que nunca en estas fechas. Llevar más allá de las fronteras los productos de la tierra y las infinitas combinaciones para desgutarlos sigue con paso firme entre numerosas actividades.