C style="text-transform:uppercase">uando hablamos de platos preparados (quinta gama), no hablamos de cocinado o precocinados, hablamos de una generación industrial de alimentos, platos de última generación, ya preparados para su consumo. Estamos hablando de productos muy bien preparados de los que se sirven tanto los establecimientos de restauración y hostelería como en colegios y las amas de casa.

Son platos de última generación ya preparados y envasados tras someterlos a procesos higienizantes que aseguran su trazabilidad y su seguridad en el consumo, así como la textura, sabor y todas las características organolépticas originales.

Son productos de fácil, cómoda y rápida regeneración; no necesitan equipos costosos y están al alcance de todos.

La oferta es muy amplia, que va desde platos de alta cocina a la cocina casera de puertas adentro.

Están preparados con productos de primerísima calidad, elaborados con las técnicas más modernas como la cocción al vacío, lo que hace que tengan una concentración de sabores y aromas excepcionales. Su éxito radica en el tipo de proceso de elaboración, muy casero pero trabajado con la más alta tecnología.

Están tratados con un proceso de higienización y pasteurización que garantiza la eliminación de patógenos reforzado por la adición de inhibidores naturales como el tomillo y otras especias o hierbas aromáticas.

El envasado se hace en atmósfera modificada y tienen unos muy estrictos controles de calidad alimentaría y sanitaria que hacen que al no contener ni colorantes ni conservantes, sólo requieran para su conservación una temperatura de entre uno y cinco grados, lo que les da una caducidad de seis meses.

Su consumo ha de hacerse inmediatamente tras la apertura de los envases para evitar contaminaciones cruzadas.

Dentro de nuestra provincia tenemos varias fábricas de comida, que es como se suelen llamar dentro del gremio estos establecimientos, cada uno con una carta de productos que generalmente varía a largo del año por motivos de estacionalidad y disponibilidad de los alimentos. Esto hace difícil una sistematización de los platos, motivo por el que vamos a referirnos a ellos por orden alfabético, sólo los más frecuentes y conocidos y puede que en algún caso incluyamos un producto que no se comercializa como plato preparado sino congelado, pero no los podemos separar por su interés y no podemos extendernos por la extensión del trabajo. También quiero señalar que las recetas que añadiremos son caseras y no industriales, aunque son muy similares.

Los platos preparados fundamentales en nuestra provincia son: raya al pimentón, atún mechado con cerezas, ensaladilla de atún, choco con habas y diversos preparados a base de jamón o mariscos.

Hay un elemento dentro de la quinta gama que en nuestra provincia no se elabora y son los potitos infantiles.

A partir de los seis meses es necesario complementar la alimentación infantil con otros alimentos no lácteos. De esta necesidad surgen los potitos que son raciones de cereales, frutas, carnes, pescados y legumbres en elaboraciones de un solo producto o varios y siempre teniendo en cuenta las necesidades del niño.