Maestro del año en Houston

Eduardo Duclós Diéguez, nacido en Huelva en diciembre de 1982, se ha convertido a sus 35 años en el Maestro del Año (Teacher of the Year) del Houston Independent School District (HISD), el distrito educativo más grande del Estado de Texas, y el séptimo en tamaño de los EEUU, siendo coronado como tal el pasado 18 de mayo. Una coronación que se celebró al más puro estilo americano, y que tuvo lugar en el transcurso de una cena de gala en la que fue anunciado su nombre como ganador de dicha distinción, tras haber obtenido casi 15.000 votos de toda la comunidad educativa de la cuarta ciudad de EEUU en número de habitantes.

Mr. Duclós, como se conoce a este maestro onubense en Houston, la ciudad norteamericana donde vive y trabaja desde hace ya tres años impartiendo clases de Matemáticas y Ciencias a niños de segundo, tercero y cuarto de primaria en el colegio Fondren Elementary School, aún no da crédito al particular sueño americano que está viviendo.

El 65% del alumnado del centro educativo es hispano y el 31%, afroamericano

Y es que como explica a Huelva Información, todos los cursos cada colegio nombra en abril a su Maestro del Año, así como a su Maestro Bilingüe y a su Maestro Rookie, por votación entre los propios docentes del centro. Cuál fue su sorpresa cuando hace unas semanas oyó como la directora de su centro anunciaba el nombre de Mr. Duclós como ganador. "Fue a las 15:00, a la salida de clase, y todos los alumnos y maestros me felicitaron", recuerda, a lo que añade que "es muy gratificante porque son tus propios compañeros los que te votan, valorando tu labor". "Además -señala con orgullo- mi caso es aún más especial porque con el 80% de los compañeros me comunico en inglés ya que no saben español".

Posteriormente, el distrito escolar de Houston organiza una ceremonia donde se entregan todos los premios del año de cada colegio, y en la que además se dan a conocer varios premios más a los ganadores de todo el distrito. En una primera ronda, detalla, se puede votar a cualquiera de los maestros del año de cada escuela, seleccionándose posteriormente a los cuatro primeros para optar al premio final. "Mi nombre estaba entre esos cuatro maestros más votados por toda la comunidad educativa del distrito, y tras abrirse una segunda ronda resulté ganador absoluto con casi 15.000 votos contabilizados".

Duclós concluyó la diplomatura de Educación Física en la Universidad de Huelva en 2005, y posteriormente la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Sevilla en 2008. Al año siguiente aprobó las oposiciones para Primaria, especialidad Inglés, incorporándose ese mismo año como docente en el Centro de Educación Permanente Beturia, en Cartaya, donde estuvo dos cursos. Posteriormente ejerció en el CEIP La Noria de Lepe durante los cuatro siguientes cursos, concretamente hasta el año 2015, desde donde dio el salto a Houston, donde lleva ya tres años.

Su estancia en esta ciudad norteamericana se enmarca en un programa que lleva funcionando desde 1986, por el que el Ministerio de Educación Cultura y Deporte envía maestros y profesores a EEUU por un periodo de tres años, con el objetivo de que se enriquezcan y mejoren en sus metodologías, para que a su regreso a nuestro país apliquen lo aprendido al alumnado español.

Tras un proceso de selección "bastante complicado" y "repleto de trámites burocráticos" y "una vez que los aspirantes cumplen todos los requisitos en una primera fase de selección, te convocan en Madrid, siendo allí donde te entrevista el personal de recursos humanos del distrito escolar norteamericano donde quieres trabajar". En esta fase participaron el año que seleccionaron a Duclós unos 5.000 docentes españoles.

"Tras contestar en inglés a preguntas relacionadas con la educación te preseleccionan, y lo último es realizar dos composiciones escritas. Ese mismo día te dicen si te han escogido o no, y a partir de ahí empieza todo el papeleo y la emoción".

En julio del 2015 Eduardo aterrizó en Houston, la ciudad más poblada del estado de Texas con 2,24 millones de habitantes, y la cuarta de Estados Unidos (después de Nueva York, Los Ángeles y Chicago). Dicha urbe se ubica en el sureste de Texas, cerca del Golfo de México, y lo primero que impresionó al joven onubense (entonces tenía solo 32 años) fue el "calor insoportable y la gran humedad. De hecho la llaman la ciudad del aire acondicionado", así como "la poca gente que va andando por la calle". Tal es así que allí se piensa que "si alguien va andando por la calle algo malo trama". "Aquí todo el mundo se mueve en coche. Sin coche no se puede vivir. Es una ciudad muy plana e inmensa" puntualiza.

De ahí que "la compra de un coche fue uno de los primeros cometidos que tuve que realizar, y rápido, unido a la búsqueda de una vivienda y la compra de todos los muebles ya que te la dan vacía y tú la tienes que dejar también vacía".

A ello se une "un sinfín de papeleo que te piden los americanos para vivir allí, y el que te exige el distrito escolar. Y todo ello a tan solo diez días de iniciarse el curso escolar". Por todo ello, señala, el comienzo "se me hizo bastante duro".

A pesar de todo ello, este docente onubense se ha aclimatado perfectamente con el paso de los años a su nuevo estilo de vida, que califica como una "experiencia única e inolvidable".

Entre las cosas que más le han llamado la atención destaca el sistema escolar, que para él es "otro mundo" ya que es "bastante más complejo que el nuestro, con muchos estamentos y puestos diferentes, destaca del mismo los coordinadores de instrucción, cuya principal misión es "observar a los maestros y evaluarlos". "Entran en tu clase, se sientan y van rellenando formularios. Al final de año te ponen tu calificación como maestro de 1 a 4, en función de lo cual te pueden incluir en un plan de crecimiento (growing plan) si tienes un 1, o considerar un buen docente con un 4 y estar bien considerado en la escuela". En definitiva, añade, "eres un ineffective teacher si tienes un uno, o un highly effective teacher si llegas al cuatro".

La cultura del trabajo está "bastante arraigada. Se trabaja muchísimo", señala poniendo como ejemplo que el comienzo del curso escolar fue este curso el 8 de agosto, y "más de la mitad de los maestros, y todos los administradores, llevaban yendo al colegio desde una o dos semanas antes gratis para ir preparando sus clases".

En su colegio, el Fondren Elementary School, el 65% del alumnado es hispano/latino (México, El Salvador, Honduras) y el 31% afroamericanos, así como la mayoría del profesorado es afroamericano, y un 20% hispanos y latinos, sobre todo de Colombia, México y Venezuela.

También llamó mucho la atención a Duclós el tema de la seguridad y las armas. Y es que, "cuando empiezas a trabajar aquí ves que se toman muy en serio la seguridad del alumnado por los muchos tiroteos que se producen en las escuelas". Tal es así, detalla, que a los maestros y a los alumnos se les enseña a actuar en estos casos mediante la realización de prácticas llamadas lockdown, en las que el director "avisa por los altavoces que existe una amenaza por alguna persona armada en la escuela o sus alrededores y el docente "tiene que cerrar la puerta de la clase con llave, apagar las luces, correr las cortinas y esconder a los niños en los armarios, manteniendo silencio absoluto para que parezca que no hay nadie".