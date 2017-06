'In love with' Manuel Carrasco

"There is a star inside of you, I know that you can't see it now". Así queda en inglés la primera estrofa de la conocida canción No dejes de soñar, del famoso cantante de Isla Cristina Manuel Carrasco. Al menos así no sólo lo han traducido, sino también interpretado, en el idioma de Shakespeare, los alumnos de inglés de la clase de Segundo D del Instituto de Educación Secundaria Sebastián Fernández de Cartaya, en el marco del proyecto en el que llevan meses trabajando bajo el nombre de We love Manuel Carrasco.

Esta iniciativa, según señala Isabel Flores, profesora de Inglés en dicho centro y promotora de la misma, tiene por objeto motivar a sus alumnos en el aprendizaje del idioma de una forma divertida, facilitándoles el estudio de elementos tan complicados para los latino-hablantes como los verbos irregulares, el pasado simple o el pasado continuo, entre otros. Añade Flores que "hablar y cantar en inglés supone un gran esfuerzo para ellos, pero lo han abordado con enorme ilusión gracias a Manuel Carrasco".

En el proyecto también ha participado el otro Segundo del centro, el C, cuyos alumnos han hecho lo mismo, aunque con la canción Yo quiero vivir (I do want to live), cuyo conocidísimo estribillo ("Si estoy contigo no dudes de mí, solo contigo. No tengas miedo eres mi sinvivir") han traducido e interpretado así: "If I'm with you, please, don't you doubt of me, only with you. Don't be afraid you're my entire life".

El resultado de meses dedicados al proyecto, entre la realización de las traducciones de ambos temas y otros trabajos centrados en la vida y obra del conocido artista onubense (eso sí, siempre en inglés) y, lo más complicado, los ensayos para interpretar dichas canciones en inglés, ha podido ser visto esta semana con una actuación en el mismo centro, donde los alumnos han cantado ante toda la comunidad del instituto de Secundaria los dos temas: Don't give up on your dreams (No dejes de soñar) y I do want to live (Yo quiero vivir).

"El resultado ha sido muy satisfactorio, no tanto por lo aprendido por los alumnos, que ha sido mucho y bueno, sino por la forma en que lo han aprendido, que no ha sido otra que divirtiéndose", subrayó Flores nada más concluir ambas interpretaciones. Tal ha sido la motivación de los alumnos, que incluso hace unas semanas hicieron llegar una carta al artista isleño en la que le invitaron a visitar el centro con motivo de esta original actuación, dándole así la oportunidad de escuchar en directo dos de sus propios temas traducidos al inglés por ellos mismos. La agenda del artista le ha impedido finalmente asistir, aunque tanto profesores como alumnos confían en que antes de que concluya el presente curso escolar al menos les envíe un vídeo con un saludo a través de las redes sociales, dejando incluso la invitación abierta por si Carrasco encuentra un hueco y sigue interesado en escuchar a estos alumnos cartayeros, para los que es todo un ídolo.

Las canciones fueron seleccionadas por los propios alumnos, y para su traducción han contado con la colaboración de la profesora de inglés nativa Stephanie Hands y de Charoula. Por su parte Lola de la Hoz, profesora de música del centro cartayero, ha colaborado en la dirección de los ensayos.

El proyecto We love Manuel Carrasco no sólo se ha ceñido a la traducción al inglés y posterior interpretación de estos dos temas, sino que a lo largo del curso los alumnos han realizado todo tipo de trabajos y actividades en inglés centrados en la vida y obra de Manuel Carrasco, entre los que destaca la grabación y montaje de vídeos imitando al artista en entrevistas en inglés, para lo cual unos alumnos se han caracterizado como entrevistadores y otros como el propio cantante; la elaboración de composiciones escritas describiendo historias ficticias de amor protagonizadas por Manuel Carrasco; relatos con textos y fotografías centrados en su vida con el objeto de aprender los verbos; o redacción de frases de su vida.