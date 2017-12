Galeras: 'Squilla mantis'

Aquí en nuestra costa tenemos uno de los mariscos más exquisitos y difíciles de comer que conozco: las galeras. Se comen abriendo el lomo y sacando la carne con los dientes, y al tener asperezas en el dorso, se acaba con la boca dolorida.

Personalmente empleo una técnica diferente: las corto con unas tijeras por los costados y saco la carne con un tenedor de mariscos; no salen enteras pero están muy ricas y no me hago polvo la boca.

Es un marisco con un contenido graso del 1,5%, un 20% de proteínas y 80 kilocalorías a los 100 gramos (datos obtenidos por comparación). Son ricas en hierro, por lo que son aconsejables en dietas antianémicas.

Nos encontramos con un marisco de caparazón peculiar ya que ante todo no es un decápodo (el único), es un marisco estomatópodo, tiene doce patatas y una morfología propia que no se asemeja a ningún otro marisco de caparazón; tiene una propia singular.

La galera ocelada presenta un cuerpo alargado, aplastado dorsoventralmente y caparazón segmentado en forma de escudo, su rostro sale de los ángulos antero laterales. La superficie del caparazón presenta varias quillas longitudinales y cuenta con ojos grandes verdosos con pedúnculos arqueados, anténulas (apéndices sensitivos) grandes, con tres ramas sensitivo táctiles y las antenas son anchas, planas y con numerosos cilios. Sus periópodos (bocas) anteriores son débiles y quebradizos, los siguientes son unas bocas fuertes y afiladas. Las tres patas siguientes son normales y las últimas tienen función locomotora y están acabadas como un cincel. Su abdomen está bien formado y presenta varias quillas longitudinales en sus primeros segmentos, su color varía del blanco amarillento traslúcido al rosa claro, con dos manchas oscuras (parecen ojos) al final del telson. Tienen una talla que puede llegar al palmo aunque lo normal es que tengan algo más de medio cuando llegan al mercado.

Su hábitat es litoral, viven entre la zona intramareal y los cincuenta metros de profundidad en arenas en las que excava túneles en los que vive y de los que sale para alimentarse. Se trata de una alimentación es carnívora a base de poliquetos, crustáceos, moluscos y peces.

Su reproducción es una especie dióica con dimorfismo sexual, se distinguen porque los machos tienen su aparato reproductor en el tercer par de periópodos y las hembras pueden estar a veces cargadas de huevos o de coral.

Se pescan bien a pie con bombas de aire o por arrastre.

Su carne es deliciosa, aunque comerlas es complicado y son muy apreciadas sobre todo las llenas -galeras aovadas con coral-. Y no es muy apreciada fuera de la costa por tener poca carne.

Su consumo es fundamentalmente tras su preparación de las siguientes maneras:

-Galeras cocidas: cocidos en agua y sal.

-Galeras plancha: a la plancha con sal.

-Galeras al vapor: peladas y con una salsa.

-Galeras al grill: brocheta de galeras al pesto.

-Arroces con galeras: arroz caldoso con galeras.

-Guisos: garbanzos con galeras.

-Tortillas: tortilla de galeras con gurumelos.

Sus ejemplares pequeños son muy apreciados entre los pescadores de caña como cebo.