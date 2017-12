Fresa: 'Fragaria'

Las fresas Fragaria vesca y los fresones Fragaria ananassa son plantas que pertenecen a la familia de las rosáceas y necesitan un clima templado para crecer y desarrollarse sin problemas.

Son originarias de América y llegan a España en el siglo XIX.

Las fresas españolas son de una gran calidad, tienen una demanda excepcional en toda Europa, sobre todo las de Huelva, no solo por su calidad sino también por ser mas tempranas que las producidas en el resto de Europa.

Su consumo no solo es en fresco, también tienen un uso industrial para fabricación de mermeladas, helados y pastelería.

Ya en los años cuarenta del siglo pasado había pequeñas plantaciones de fresas en la provincia de Huelva. Recuerdo que en Riotinto teníamos en el jardín de casa una pequeña parcela con fresas de Aranjuez; no obstante la producción fresera no comienza hasta los años sesenta, siendo su expansión industrial en los setenta, que es cuando tras la captación del Chanza comienza la expansión de las frutas en nuestra provincia.

Las fresas de Huelva son realmente fresones, se cultivan de febrero a junio con una producción que supera las 150.000 toneladas y dan mano de obra temporal con cerca de 80.000 peonadas. Las fresas tardías son las mas dulces.

Las fresas contienen agua, hidratos de carbono, fructosa, glucosa y xilitol, son muy bajas en calorías, vitamina C y E, minerales como potasio, magnesio y calcio, ácido oxálico y antioxidantes.

Tienen propiedades diuréticas, son laxantes y se recomiendan como depuradoras del ácido úrico. En ciertos sectores se les atribuye la propiedad de evitar los efectos del alcohol -aunque no lo creo-.

Cuenta con muchas variedades, solo de fresón hay mas de mil, siendo las mas conocidas:

-Reina de los valles: pequeñas y dulces.

-Camarosa: (fresón de California) buen sabor y muy rojas; son las mas comunes.

-Irving: redondas, rojas y dulces.

-Pájaro: fresón rojo, brillante y dulce, se consideran las mejores.

Para su compra hay que tener en cuenta que no estén mustias, mates, que estén tersas y brillantes y que no suelten agua, que no tengan abolladuras y manchas.

Su conservación debe de ser en cajas de plástico o de madera cerradas con papel film para evitar la perdida de agua y a una temperatura aproximada a los cuatro grados.

Su cultivo es bajo plástico para crear un efecto invernadero y su recogida diaria para que sea en el momento mas propicio dado que su maduración se puede completar en el transporte pero solo durante un día o dos.

En cuanto a la gastronomía las podemos encontrar en platos de todos los tipos, en ensaladas, postres o como aderezo en los platos, así Bruno Oteiza tiene un plato de espaguetis con fresas. Uno de los platos más curiosos que he comido nunca es una empanada de atún en la que sustituyen el tomate por fresas en el refrito.

Otra forma de tratarlas es en salmorejo de fresas que prepara Bika en el Restaurante el Pato en Cartaya, ¡una verdadera delicia!