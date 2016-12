Colegio San FernandoColegio Santa María de GraciaPinturaEl Polvorínplaza de las monjaspuerta del ayuntamientogalas flamencasBelén VivienteRutaBelén VivienteHdad. ConsolaciónConoce a Papá Noel La ONCE homenajea a su socia más longevaSolidaridad en el polideportivo palmerino

hasta el 4 de enero Belén tradicional de la Hermandad Sacramental del Perdón. Puede visitarse en horario de 17:00 a 20:30.

hdad. del nazareno

hasta enero Belén ubicado en un local de la Plaza de las Monjas. Se puede visitar en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 y hasta finalizar las fiestas navideñas.

hdad. de la misericordia

hasta enero Belén montado en la capilla, como en años anteriores, en calle Rábida, 36. Horario de visitas de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 y de 18:30 a 20:30. Sábados de 18:30 a 21:00.

hdad. de las tres caídas

hasta eneroSe encuentra abierto el Belén de la Hermandad, visitable de lunes a viernes en horario de 20:00 a 22:00 en la Casa Hermandad -sita en la calle Puebla de Guzmán, 19-. Confeccionado por Tomás García y su familia.

hdad. del calvario

hasta enero El Belén se encuentra instalado a la entrada de la iglesia de Jesús del Calvario.

Punta Umbría El director de la Organización nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en Huelva, Manuel Alborch, ha hecho entrega con motivo del día de Santa Lucía de un ramo de flores a su afiliada más longeva en la provincia de Huelva. Se trata de la vecina de Punta Umbría Isabel Delgado, de 99 años de edad y que cumplirá los cien el próximo 11 de marzo. Isabel es afiliada a la ONCE desde 1991. Tiene dos hijas, seis nietos y seis biznietos. Sus padres fueron vendedores de la ONCE en esta localidad costera. A su edad es totalmente autónoma y se siente con mucha fuerza para seguir viviendo.

La Palma del Condado Ya se ha hecho efectiva la entrega de los alimentos navideños a Cáritas Parroquial de La Palma que se han recogido durante la campaña promovida por las concejalías de Deportes y Asuntos Sociales del Consistorio palmerino entre los clubes deportivos de la localidad y los usuarios de las instalaciones polideportivas, bajo el lema Eres deportista, eres solidario.