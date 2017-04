Dignificar el trabajo del mar

La Cofradía de Pescadores Santo Cristo del Mar de Punta Umbría se ha propuesto por una parte dignificar el trabajo que realizan a diario los marineros dedicados a la pesca en la localidad, y por otro, concienciar a la sociedad frente al consumo de inmaduros. Para ello ha puesto en marcha un bonito proyecto en el que van a participar los alumnos de Educación Primaria de los cuatro centros educativos de la localidad, alrededor de un millar de niños de entre cinco y doce años, los cuales van a tener la oportunidad de conocer en primera persona cómo es la vida de un pescador, además de todas las labores que a diario se desarrollan en torno al puerto pesquero local.

Así lo ha señalado a Huelva Información Manuel Fernández Belmonte, patrón mayor de la cofradía puntaumbrieña y presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pesca (Facope), quien ha impulsado la iniciativa junto con el resto de integrantes de la junta general de la Cofradía y quien ha añadido que el proyecto echó a andar la pasada semana con la presentación de un audiovisual sobre el mismo, para arrancar definitivamente el próximo miércoles, 3 de mayo, con el inicio de las actividades programadas. La conclusión de la iniciativa está prevista para finales del próximo mes de mayo.

Uno de los objetivos es "concienciar contra la captura, venta y consumo de inmaduros"

Dicho proyecto de concienciación escolar lleva por nombre No consumas inmaduros, y sus dos principales objetivos, según Fernández, pasan en primer lugar por "mentalizar a los menores de que el trabajo de marinero en el sector pesquero es un grado y una forma de vida, además de representar nuestros orígenes como pueblo", con el fin de "dar continuidad a esta profesión ya que, aunque todos no vayan a ser marineros, que al que le guste, sea hombre o mujer, se dedique a ello como a cualquier otra profesión y que no perciban las labores de la mar como las de quienes no tienen otra cosa que hacer". En este sentido apuntó que "también queremos fomentar la igualdad y la incorporación de la mujer a una labor tradicionalmente de hombres".

El segundo gran objetivo del proyecto se centra, según Fernández, en "concienciar a los pequeños contra la captura, venta y consumo de inmaduros", y en "enseñarles a respetar las tallas mínimas como la mejor forma de preservar nuestro caladero y forma de vida". Y es que según apuntó, "lamentablemente el sector pesquero de Punta atraviesa momentos difíciles con la pérdida de la chirla, motivo por el cual pretendemos dejar claro a los escolares que los recursos marinos son patrimonio de todos y tenemos que respetarlo y conservarlo".

Al tratarse de un proyecto con carácter divulgativo sobre las distintas modalidades de pesca o especies que se capturan en nuestras costas, entre otras materias, la Cofradía puntaumbrieña ha elaborado previamente y en colaboración con los docentes de los centros educativos unas unidades didácticas divididas en tres niveles, cada una para un tramo de edad concreto.

Dichas unidades serán tratadas en primer lugar por los niños en clase, para posteriormente realizar una visita a la lonja, donde la Cofradía ha habilitado un aula destinada a ofrecerles más detalles sobre la iniciativa y en la que también visionarán un audiovisual de unos 20 minutos protagonizado por un grupo de actores locales conocidos como Los Wirzus, que recrean con detalle cómo es la vida de un marinero desde que se levanta hasta que sale a faenar y regresa a puerto.

Igualmente harán un recorrido guiado por la lonja y su entorno, durante el que tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las faenas que en dicho espacio se realizan diariamente y donde además se ha instalado una exposición alusiva con artes de pesca, láminas e ilustraciones explicativas o fotografías, entre otros muchos elementos.

Finalmente presenciarán y protagonizarán una subasta en la lonja, para lo cual van a contar incluso con capturas reales pasando por la cinta, y donde se les facilitarán los mandos electrónicos que les permitan pujar de verdad. La visita concluirá en la zona portuaria, donde podrán ver los buques de pesca y las redes en los muelles.

Por otra parte el proyecto incluye un concurso infantil con el objeto de buscar un eslogan y un dibujo centrados en el respeto, la no captura y el no consumo de peces con tallas inferiores a las mínimas. En el mismo resultarán finalistas los cuatro mejores, uno por centro, y de entre ellos los miembros de la junta general de la Cofradía puntaumbrieña elegirán al ganador final.