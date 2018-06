De la Cinta a Santiago, a golpe de pedal

Los onubenses Javier Pérez Hurtado, natural del núcleo costero de El Rompido, y Tomás Díaz Lara y Sebastián Valero Godoy, ambos de la capital, han completado con éxito recientemente la conocida como Vía de la Plata del Camino de Santiago, al recorrer en bicicleta los aproximadamente 1.000 kilómetros que separan Huelva y Santiago de Compostela.

En dicha expedición, además de representar a nuestra provincia, han llevado el nombre del conocido Club Ciclista El Bocina de Huelva, al que los tres pertenecen, por todos los rincones por los que han transitado en su recorrido por las comunidades autónomas andaluza, extremeña, castellano leonesa y gallega, las cuales han tenido que atravesar.

Uno de ellos, Sebastián Valero Godoy, señaló a Huelva Información que ha sido una "experiencia muy bonita, con lugares preciosos por lo que nunca imaginé que llegaría a pasar algún día", a lo que añadió que hacer el Camino de Santiago a pedales y como peregrino era un propósito "que tenía en mente desde hace tres años dadas mis inclinaciones religiosas".

No obstante, entonces tuvo que posponer la iniciativa por la caída que sufrió de su bicicleta, que le provocó la rotura de una clavícula. Pero "este año ha sido el momento, tanto por el club que tenemos y que nos ha apoyado, como por los compañeros que decidimos echarnos al camino para ver al Apóstol".

La ruta se inició en el santuario de la Cinta de Huelva a las ocho de la mañana del pasado 14 de mayo, para concluir el día 23 del mismo mes en la Catedral de Santiago, donde finalmente se hicieron merecedores del Carné de Peregrinos.

Sebastián Valero también indicó que su deseo de peregrinar hasta la catedral de Santiago de Compostela no es nuevo, y que por tanto, siempre lo había tenido en mente. Lo que nunca imaginó es que lo haría en bicicleta hasta que "los Reyes Magos me trajeron una bici, la cual me cautivó sin saber entonces nada de XT o XTR, hasta que me metí en este mundo de la mano de un amigo, concretamente en el del BTT".

Todos estos precedentes, según explicó, le han llevado con el paso de los años a poder cumplir su sueño: realizar como peregrino el Camino de Santiago sobre una bicicleta, su inseparable compañera de viaje, a la que con una sonrisa en la cara agradece "haber aguantado baches, saltos y porrazos sin quejarse, y sin tan siquiera pinchar ni pedir agua o aceite".

Emotivo también fue el gesto de otro de los miembros de la expedición, Javier Pérez Hurtado, muy conocido en El Rompido, donde regenta el conocido restaurante La Ola. Y es que, nada más llegar a la monumental plaza del Obradoiro, se grabó un vídeo a sí mismo con su móvil en el que quiso expresar sus más íntimos sentimientos en ese momento, y que casi no pudo acabar tras romper a llorar de emoción al dedicar el logro de haber llegado a Santiago a su mujer e hijos.

Tanto ha emocionado a estos peregrinos onubenses haber unido el santuario de la Cinta con la catedral de Santiago, que Sebastián Valero describió su entrada en la capital gallega con estas palabras: "Ya metidos en Santiago se nos abrieron las puertas del cielo y nos recibieron los gaiteros con un sonido que era gloria bendita. No sabíamos si reír o llorar. Solo queríamos dejar plasmada en nuestra memoria esos momentos y, una vez parados frente a la plaza del Obradoiro, nos fundimos en un fuerte abrazo".