Cánticos y un cuento para Julia

Los cánticos navideños reconquistaron ayer la plaza de Las Monjas, esta vez en la voz de los más veteranos: los integrantes del coro del Club de Pensionistas Lazareto de la capital. Los 18 componentes (de entre 60 y 84 años), dirigidos por María José Matos, se encargaron de abrir una nueva entrega de la muestra Coros de Villancicos y Cuentacuentos de la Navidad, que en este 2017 vive su segunda edición y que organiza Huelva Información con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva.

Se encendieron las luces navideñas y comenzó el espectáculo, que concitó la atención de decenas de ciudadanos que curioseaban ya, desde los minutos precedentes, por los puestos del mercado artesano del corazón de la capital. El primer villancico, acompañado por guitarras, botellas de anís y panderetas, fue Noche de fulgor. El segundo, En un sitio llamado Judea. Entre el público, un grupo de niños jaleaba a los cantores: "¡Otra, otra!".

No sabían que les esperaba un hermoso cuento con final feliz. Fue la presidenta del Fundación Cajasol Sporting Club de Hueva, Manuela Romero, la encargada de leerlo. Pero en este caso la narración tenía un sabor especial. Ella misma es la autora de Las aventuras de Julia: un chicle en el hormiguero, un cuento "ilustrado y encuadernado por mis compañeros de trabajo" en el que se relatan las peripecias de "una niña de pelo dorado que se imagina probándose los zapatos de Cenicienta", personaje inspirado en su sobrina mayor, para ser más exactos. "A mi sobrina pequeña le debo otro", agregaba Romero a este periódico.

La historia, plagada de ternura y en la que la pequeña Julia se hace amiga de la hormiga Hermi, dejó embobados a los más pequeños. Incluso algún revoltoso angelillo que tiraba petardos en la plaza de Las Monjas se dejó llevar por la narración de la presidenta del prestigioso club onubense de fútbol femenino y siguió atentamente los pormenores de los avatares de Julia.

Entre los asistentes hubo algunas jugadoras del Sporting, de la cantera sobre todo. "Me da mucha ilusión, como me hace ilusión que Huelva Información haya contado conmigo para una iniciativa tan bonita". Manuela todavía no ha publicado el cuento, aunque igual lo de ayer le da un empujoncito para darlo a conocer, en formato físico, a los lectores en miniatura.

Tras la ovación del punto y final de la historia volvió a subir al escenario el coro del Lazareto, fundado por la desaparecida Amparo Correa en 2001. "Vámonos, niños", les arengaba el presidente del club de pensionistas, Juan Franco.

Su directora actual remarca que "este coro sirve a muchos de nuestros mayores como terapia y se sienten siempre acompañados". Franco añade que "nos da la vida". Ensayan tres horas semanales para llegar a poner en escena los cánticos más populares, a los que les llegó el turno en la segunda vuelta de la actuación. Sonaron entonces, bajo la inmensidad verde de los ficus de la plaza de Las Monjas, Los peces en el río (con efectos especiales del trino de los pajarillos incluidos) y A la una y media de la noche.

En vista de que el público estaba animado y aunque no estuviera previsto en el guión, los mayores del Lazareto ofrecieron a los asistentes un villancico más, Las ramas, en un "recorrido navideño por la provincia" que se detuvo esta vez en Alosno. "Que vivan las ramas,/ que viva el fervor,/ que vivan los devotos/ del Niño de Dios", acababa el estribillo.

La muestra continúa esta tarde. A las 18:30 corresponderá al coro del Colegio María Inmaculada, dirigido por Eva Martín y Manuel Jesús Martín, amenizar la tarde a los onubenses. El encargado de leer el último cuento de la edición será el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz.