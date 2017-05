El capitán Mateo forma grumetes

El capitán Mateo, encarnado por el subastador de la lonja de Punta Umbría Mateo López, ha sido el encargado de enseñar a lo largo del último mes a más de un millar de pequeños grumetes locales, y por tanto aspirantes a capitanes de embarcación de pesca, todos los secretos tanto de la lonja como del sector pesquero de la localidad. La original iniciativa se ha desarrollado en el marco del proyecto ¡Pezqueñitos a la mar, no seas majareta!, que han promovido la Cofradía de Pescadores Santo Cristo del Mar de Punta Umbría, la empresa local Foredunes, experiencias marineras y el Ayuntamiento del municipio, con el principal objetivo de "concienciar a la población, empezando por los más pequeños, contra el consumo de inmaduros". Así lo explicó a Huelva Información Manuela Pomares, de Foredunes, quien añadió que con esta actividad también se pretende "dignificar entre los escolares la profesión del marinero", así como "dar a conocer la historia y la cultura marineras" en el municipio costero, y por último "romper la barrera de género existente actualmente en el sector pesquero puntaumbrieño con el propósito de que la mujer tenga una mucho mayor presencia en el mismo de cara al futuro".

En la iniciativa han participado a lo largo del presente mes de mayo más de 1.000 escolares de primero a sexto de Primaria de todos los colegios de la localidad: San Sebastián, Santo Cristo del Mar, Enebral y Virgen del Carmen, que divididos en grupos de 50 han visitado diariamente la lonja puntaumbrieña.

Una vez en las instalaciones han sido recibidos tanto por Manuela Pomares, en representación de Foredunes, y por el entrañable capitán Mateo, quienes de forma teatralizada les han mostrado el día a día de la lonja, les han narrado a través de un cuento la historia de Punta Umbría vinculada a la pesca; mostrado a través de un divertido audiovisual protagonizado por actores locales reales cómo es la vida de un marinero y una marinera puntaumbrieños desde que se levantan hasta que se acuestan; o mostrado a través de una visita guiada el museo pesquero que los promotores de la iniciativa han instalado en la lonja expresamente para el desarrollo del proyecto y cuyas redes y artes de pesca en miniatura han sido confeccionadas por los maestros rederos del puerto puntaumbrieño.

Finalmente se hizo partícipes a los menores de una venta o subasta de pescado, se les ha llevado a una pescadería para que comprueben la parte final del proceso de la pesca comercial, para concluir con un recorrido por el muelle pesquero y, como premio, con un rato de juegos en una cama elástica instalada para la ocasión en dicho emplazamiento.

Por otra parte, y según explicó Pomares, los menores también están participando, a través de sus respectivos centros, en un concurso de dibujo del que saldrá la imagen que ilustrará la campaña publicitaria que contra el consumo de inmaduros se pondrá en marcha este verano en el municipio.

Para Manuel Fernández Belmonte, patrón mayor de la cofradía puntaumbrieña, quien ha valorado muy positivamente la iniciativa, es importante resaltar que con la misma también se pretende "dar continuidad a esta profesión ya que, aunque todos no vayan a ser marineros, que al que le guste, sea hombre o mujer, se dedique a ello como a cualquier otra profesión y que no perciban las labores de la mar como las de quienes no tienen otra cosa que hacer".

Por su parte el capitán Mateo, quien reconoce no haber tenido ninguna experiencia previa en materia de enseñanza hacia menores, ha calificado la experiencia como "muy gratificante".