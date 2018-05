La alianza de la luz y el tiempo

Luz y tiempo es lo que le sobra a Manuel Vázquez Galán (81 años), un conocido empresario jubilado, natural de Huelva pero afincado desde hace ya 62 años en Cartaya, donde echó raíces y donde ha dedicado su vida a tres grandes pasiones: sus negocios en el sector textil; el fútbol en la Agrupación Deportiva Cartaya; y la imagen, recogiendo tanto en fotografías como en vídeo algunos de los rincones y acontecimientos sociales más relevantes ocurridos en la localidad costera desde la década de los 60 hasta prácticamente nuestros días.

De ahí el nombre de la exposición que estos días puede verse en el vestíbulo del Centro Cultural de la Villa, La luz del tiempo, que permanecerá abierta hasta el 1 de junio y en la que muestra algunas de sus fotografías más emblemáticas, así como un resumen de sus vídeos, y hasta las cámaras con las que ha ido captando todo ese material audiovisual desde sus inicios hasta ahora.

La muestra de Vázquez contiene varios tesoros, entre ellos una de las fotografías más antiguas que se conservan de Cartaya. Se trata de una instantánea captada hace ya más de un siglo, en el año 1908, por antepasados de la familia de su esposa. En la misma, una escena costumbrista de época: las mujeres salen de misa mientras los hombres charlan a las puertas del Ayuntamiento. Largas faldas y mantones, sombreros de ala ancha y algún que otro moderno bombín, con el templo parroquial de San Pedro Apóstol como escenario, son algunos de los elementos que mejor revelan la antigüedad de la instantánea. Otra de las joyas es, precisamente, la cámara fotográfica con la que su familiar captó dicha imagen.

Otras fotos muestran momentos congelados de distintos desfiles procesionales durante la primera mitad del siglo pasado, o curiosas escenas futboleras de la AD Cartaya, equipo del que el propio Vázquez fue jugador, a mediados de los años 50 y parte de los 60.

Los monumentos más señeros de Cartaya tampoco faltan entre los motivos de sus fotografías, sobre todo el Castillo de los Zúñiga, la torre del campanario de la Parroquia de San Pedro Apóstol, o el "monumento natural" que según palabras del propio Manuel Vázquez suponen las playas.

En sus vídeos, Vázquez muestra, sobre todo, momentos importantes de algunas ediciones de la cabalgata de Reyes Magos, del Carnaval o de la Romería de San Isidro Labrador de Cartaya, llevando por nombre esta sección Imágenes para el recuerdo. Según su autor, se trata de vídeos que gustan mucho a la gente porque están realizados en una época en la que poca gente podía permitirse el lujo de grabar un audiovisual y porque en ellos puede verse "a muchas personas que ya no están entre nosotros, y otras muchos que entonces eran unos críos y ahora han formado su propia familia y tienen hijos".

Manuel Vázquez, más conocido en Cartaya como Manolo El de Úrsula, asegura que lo ha conservado todo porque "cuando algo te gusta de verdad, haces todo lo posible para que no se pierda, por mantenerlo y para sacarlo a la luz, como con esta exposición".

Esta labor ha podido realizarla, concluye, una vez abandonada hace ya algunos años su actividad profesional. Y es que según subraya, "antes de jubilarme los negocios no me dejaban mucho tiempo libre para sacar, ordenar, clasificar y archivar el inmenso material gráfico que he ido acumulando a lo largo de tantos años".