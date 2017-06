La Virgen Milagrosa vuelve al patio de la antigua Casa Cuna

La teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Ayamonte, Marisol Guadamillas, que acudió acompañada por el concejal Aarón Rodríguez, participó en el acto de reposición de la imagen de la Virgen Milagrosa, que vuelve a presidir el patio principal de la Antigua Casa Cuna de Ayamonte.

Una iniciativa de la Asociación de Amigos de la Casa Cuna de Ayamonte que ha contado con la colaboración del Consistorio fronterizo, que se ha encargado del traslado de la imagen desde su anterior ubicación tras el cierre del Hogar Infantil de esta ciudad, así como de la reposición de la misma en su lugar original, y de su restauración, que ha corrido a cargo de un profesional que presta sus servicios en el Ayuntamiento a través de los planes de empleo del Ayuntamiento, que dan trabajo a personas desempleadas, como señaló Marisol Guadamillas, quien destacó la importancia de una institución "que tuvo un papel fundamental en la historia de nuestra ciudad".

Intervino en el acto, asimismo, un emocionado José Antonio González, presidente de la Asociación, quien recordó los años en los que la Casa Cuna servía de hogar para cientos de chicos y chicas que hoy forman parte de una asociación que pretende mantener vivo el recuerdo de aquella inolvidable institución. José Antonio González destacó que "con el regreso de la imagen de la Virgen Milagrosa a su ubicación original se contribuye a recuperar parte de la identidad de este histórico edificio, como imprescindible punto de interés del patrimonio histórico y también monumental de Ayamonte". Por su parte, el sacerdote Patricio Nzang Esono, párroco del Salvador, bendijo la imagen, que fue descubierta por sor Victoria, quien durante décadas formó parte activa de este centro y que a pesar de su avanzada edad no quiso faltar a tan emotiva cita. Al término del acto se celebró una gran fiesta en el legendario patio que sirvió de recreo a cientos de niños que se criaron y crecieron en el antiguo Hogar Infantil José Antonio de Ayamonte, al frente del cual prestaban sus servicios las Hijas de la Caridad. Participaron en esta jornada de convivencia numerosos ex residentes y ex alumnos de este centro que ha dejado una huella imborrable en el recuerdo de todos los ayamontinos, así como representantes de la vida social, cultural y religiosa de la localidad.

El germen del establecimiento de la Casa Cuna fue la fortuna que amasaron en el virreinato del Perú dos indianos ayamontinos, Benito Galdames y su sobrino Francisco. Tras la muerte de este último dejó en su testamento un dinero para dotar a Ayamonte de una casa hospital de niños expósitos.