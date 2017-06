El Ministerio del Tiempo se detiene en Punta Umbría

María del Mar de los Santos es una puntaumbrieña que reside en Madrid y que, de forma prácticamente anónima, goza del honor de haber sido una de las personas que ha influido para que la conocida serie de TVE El Ministerio del Tiempo haya centrado uno de sus capítulos en su localidad natal, concretamente en la operación Mincemeat (Carne picada), ideada en 1943 por los servicios de inteligencia británicos y recogida posteriormente por uno de sus responsables, Ewen Montagu en el libro The man who never was.

Y es que De los Santos es vecina en la capital de España del creador de la serie, Javier Olivares, a quien ofreció numerosos detalles de esta apasionante historia de espionaje y contraespionaje que tuvo como escenario las playas de Punta Umbría y que, para muchos, tuvo una notable influencia en el devenir de la II Guerra Mundial.

Los ponentes visitaron la Casa Museo de los Ingleses para entender el legado en Punta

Por tal motivo, y como uno de los actos previos del acontecimiento de excepcional interés público que se desarrollará en Punta Umbría el próximo año 2018 bajo el nombre 75 aniversario de William Martin; el legado inglés, el propio creador de la serie, Javier Olivares, y el actor José Manuel Poga, junto a los investigadores Jesús Ramírez Copeiro y Enrique Nielsen, participaron en la tarde de ayer en una mesa redonda sobre William Martin en el salón de plenos del Consistorio puntaumbrieño. El espacio presentó un lleno absoluto de público debido al interés suscitado tanto por la serie, como por la historia, como por la celebración del 75 aniversario de la misma en 2018.

Fue un coloquio abierto al público presentado por la alcaldesa de la localidad, Aurora Águedo, y presidido por un viejo y gastado ejemplar del libro original The man who never was, que exhibieron con orgullo los participantes. Los representantes de la serie debatieron sobre el capítulo que centrado en William Martin emitió TVE el pasado jueves, y los investigadores y autores del libro El misterio de William Martin, Jesús Ramírez Copeiro y Enrique Nielsen, mostraron parte de su dilatada trayectoria en la investigación y estudio de las dos guerras mundiales y su repercusión en la provincia de Huelva.

La mesa redonda estuvo moderada por el periodista Rafael Moreno, y abordó con detalle la operación Mincemeat desde el punto de vista histórico, periodístico y desde el ámbito de la ficción, aprovechando la reciente emisión del capítulo dedicado al tema por la famosa serie.

Javier Olivares es creador y productor ejecutivo de la serie de Televisión Española, producida por Onza Entertainment en colaboración con Cliffhanger, así como también de otras ficciones de gran éxito nacional, como Isabel, Víctor Ros o Kubala, Moreno i Manchón. Como guionista ha participado en Los Serrano o Los hombres de Paco.

El actor José Manuel Poga fue el encargado de dar vida en el episodio de El Ministerio del Tiempo a William Martin y también ha participado en películas como El hombre de las mil caras, Palmeras en la nieve o El niño.

Como visita complementaria a la mesa redonda, los ponentes tuvieron la oportunidad de conocer la Casa Museo de los Ingleses de Punta Umbría, un espacio dedicado a la presencia inglesa en el municipio iniciada a finales del siglo XIX.

En la mañana del 30 de abril de 1943, un pescador puntaumbrieño encontraba en el mar, frente a la playa de La Mata Negra, el cadáver de un oficial británico: el comandante William Martin, que se convirtió en el principal protagonista de la operación Mincemeat, una estratagema urdida desde los servicios de inteligencia británicos que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo a Punta Umbría como escenario principal del suceso.