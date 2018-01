El Francés camina hacia otro centenario

Con una cena de clausura celebrada en el Salón de las Chimeneas de la Casa Colón, el Colegio Molière, antigua Escuela Francesa, ha dado por concluidos los múltiples y variados actos que a lo largo de 2017 ha ido celebrando con motivo de su I Centenario. Una cena que estuvo presidida por el antiguo alumno y actual alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz; Esther Cumbreras, también antigua alumna y concejal del Ayuntamiento onubense; José Mª Mora García, presidente de la Sociedad Francesa de Beneficencia y Enseñanza de Huelva y la nueva directora del Colegio Molière, Inés Caro Jarillo. En la cena, a la que asistió más de un centenar de comensales, se encontraban miembros de la Titularidad de la Sociedad Francesa de Beneficencia y Enseñanza de Huelva, Consejo Escolar, AMPA, profesorado, personal no docente, padres y ex alumnos y ex profesorado del recordado colegio Francés, así como otras personas allegadas a los "del Francés". Entre los asistentes también estuvieron Pilar Gallango e Inmaculada Gómez, ambas ex directoras del colegio. El Salón de las Chimeneas estuvo decorado por las 21 pinturas realizadas por el reconocido dibujante José Manuel Esteban y que son las que ilustran el libro sobre la historia del colegio en comics con textos de la profesora del colegio Manuela Camacho y de Benjamín Naranjo.

Antonio Frochoso, profesor del colegio y responsable de prensa del Centenario, hizo un breve recorrido sobre la historia del colegio y sobre los actos realizados durante la celebración del Centenario. Además, señaló que con el acto de la cena se cerraba la última página del I Centenario, pero que se abría la primera del II Centenario. A continuación tomó la palabra el presidente de la Sociedad Francesa de Beneficencia y Enseñanza de Huelva, José Mª Mora, el cual hizo un breve repaso de todo lo relacionado con el Centenario, así como la importancia que tiene el Colegio Molière tanto a nivel institucional como pedagógico en la sociedad onubense. Tras sus palabras, fueron Pilar Gallango e Inmaculada Gómez quienes hicieron uso de la palabra para agradecer a todos los que pertenecen o han pertenecido a la Escuela Francesa por que se haya podido celebrar este I Centenario y hicieron votos para que generaciones venideras también puedan celebrar muchos centenarios como el que se ha tenido.

A continuación, José Mª Mora hizo entrega tanto al alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, como a Pilar Gallango y a Inmaculada Gómez, de un grabado realizado a plumilla por el pintor Manuel Hidalgo, también antiguo alumno en el que se podía apreciar el edificio del Colegio Francés cuando todavía era hospital, en el contexto de una alegoría sobre una Huelva intemporal. También José Mª Mora, tras la lectura de una carta del embajador de Francia en España, M. Yves Saint-Geours, hizo entrega a Inmaculada Gómez Herrera de la distinción como Chevalier dans l'Ordres des Palmes Académiques que le ha reconocido el Ministerio de Educación Francés (máximo galardón que otorga el Gobierno del país vecino en materia de educació) en reconocimiento a sus méritos en la difusión de la Cultura y Educación Francesa.

El alcalde de Huelva, además de recordar sus años como alumno del Francés, que es como a él le gusta llamar al Molière, se sintió muy agradecido por haber pertenecido al citado colegio y muy satisfecho por todo lo logrado a lo largo de estos primeros 100 años de vida y así haberse podido celebrar el I Centenario de la manera que se ha realizado. Por último, la nueva directora del colegio, Inés Caro, realizó el brindis al final de la cena.