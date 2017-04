"El riesgo más peligroso para la Semana Santa es olvidar su raíz"

-¿cómo valora la celebración del Acto Misericordioso y la Procesión Magna?

-La experiencia la valoro muy positivamente; hay que destacar que las cosas salen bien hechas cuando nos coordinamos. La conjunción fue fundamental, los textos, las oraciones, darle contenido, ayudó a contemplar la misericordia de Cristo Encarnado. Produjo sensaciones de paz, de haber hecho un acto de fe, lo que pedía el papa Francisco, presentar a Cristo muerto y resucitado, donde se ve la misericordia de Dios.

-Ahora se acaba de iniciar el Jubileo de la Cinta.

-El comienzo estuvo muy bien, resultó providencial la coincidencia con las 24 horas al Señor. El Jubileo provoca el encuentro con Dios que purifica, que hace crecer. En ese sentido tengo la confianza en esas visitas que se le devolverán a la Virgen de la Cinta 25 años después de su coronación; que en el entorno del santuario se viva la alegría comunitaria de pertenencia a las parroquias. De disfrutar de los jardines en una merienda en el entorno de la casa de la Madre.

-Recientemente se vivió la canonización de San Manuel González.

-Es un regalo para todos nosotros el haber podido tener un santo tan cercano, al que la gente le llama cariñosamente el arcipreste de Huelva. Desarrolló actividades que todavía siguen vivas, como su colegio. Vemos en él que la santidad no sólo es de personas de este mundo, sino que pisan sus calles, aportan a la transformación de la sociedad. Le dirigió una hermosa oración a la Virgen de la Cinta ¡Madre, que no nos cansemos!

-La cuestión de la Madrugada la ha tenido que resolver el Obispado.

-Estas soluciones las dejo en manos de la vicaría para la Celebración de la Fe, de la Delegación de Hermandades, que conocen mejor que yo los entresijos. Se buscó una solución razonable que aceptemos todos. Los hermanos mayores han tenido una actitud general favorable, es una buena respuesta y así se ha aceptado. No era razonable el insistir.

-¿Qué ocurrirá con el Resucitado?

-Que tomemos conciencia de que la Semana Santa comienza el Domingo de Ramos y culmina con la Resurrección. Es necesario rememorar la Resurrección para vivirla y si tiene una expresión popular la Semana Santa no quede mutilada o incompleta. Que la Semana Santa incluya la Resurrección es fundamental. Luego ver los medios para poder expresarla, ponerla a prueba. Que se note en la calle también la fiesta de la Resurrección, que no sólo en el entierro del Señor.

-Antes se hablaba de aficionados al costal y ahora aficionados a la Semana Santa.

-El riesgo más peligroso que tiene la Semana Santa es que olvidemos su raíz. Me gusta comparar la Semana Santa con un árbol que tiene una floración hermosa, pero si no cuenta con raíces lo condenamos a muerte. Quedarse en al estética de la Semana Santa, lo cultural, lo popular, sin reconocer y sin celebrar el misterio de Cristo que celebra la Iglesia en la liturgia y es liturgia sacarla a la calle, es reducir la Semana Santa a aspectos culturales, estéticos, no se puede olvidar la celebración de la muerte y resurrección de Cristo.

-Moguer se manifestó por la destitución de una junta de gobierno, ¿cómo recibe el obispo estos acontecimientos?

-Con disgusto; tenemos otros cauces de diálogos. La publicidad que se le da tiene una repercusión fuerte y eso es muy dolorosa para quien está todo el día trabajando por los feligreses. Hay que buscar el diálogo, ver las referencias y las reglas de juego, están los estatutos y las exigencias de la sociedad actual. Hay que ser capaces de salir de lo particular para estar en la Iglesia y en las demandas de la sociedad.

-La carta de Cuaresma se la ha dedicado a los jóvenes.

-El próximo sínodo convocado por el Papa para reflexionar sobre la juventud me hizo pensar que debía centrar la atención en los jóvenes, para que los jóvenes se encuentren con Cristo y favorecer que ellos le sigan. Esta Cuaresma también la he dedicado a visitar las bandas de cornetas.

-Lleva muchas Semanas Santas en Huelva, ¿cuáles son dos de sus mejores momentos?

-Encontrarme con el Nazareno en alguna esquina por la mañana y la emoción del Cautivo en Santa Teresa de Jornet es un momento entrañable.