La repercusión de las cofradías alcanza los 12 millones de euros

El presidente del Consejo de Hermandades, Antonio González, avanzó en la Tertulia Cofrade El Aguaó de Huelva Información lo que será la Semana Santa en cuanto a organización y los proyectos a medio plazo que se esperan llevar a cabo en la Carrera Oficial, donde este año habrá un aumento de palcos. Una Semana Santa que aporta mucho a la ciudad en cuanto a su celebración, en lo que se refiere al aspecto de hostelería y turismo. Las cofradías tienen una repercusión anual en Huelva de unos 12 millones de euros, mientras que en toda Andalucía es de unos mil millones, según Antonio González.

El presidente dice que cada hermandad tiene un presupuesto de unos 30.000 euros, lo que multiplicado por las 25 que integran el Consejo "ofrece un cifra bastante significativa". En una ciudad "en la que el 70 % de su población es cofrade".

Se trata este de un aspecto "a tener muy encuentra", es lo que se le conoce como turismo religioso, que despuebla ciudades enteras del centro de España para acudir a Andalucía, como reconocía el propio pregonero de la Semana Santa, Manuel Marín.

Aspectos económicos que no desvían de la atención primordial de las cofradías que es su faceta evangelizadora, "sino nada tendría sentido", dice Antonio González. Una faceta que atienden las hermandades y el Consejo, con actividades conjuntas como es el vía crucis de las hermandades. El presidente pone énfasis en "la catequesis que supone llevar a Cristo a la calle".

Este movimiento económico que se ven en los bares y restaurantes durante estos días, "no tiene contrapartida alguna, ni colaboración hacia las hermandades ni para el Consejo", asegura Antonio González. No esperar nada de ellos, "solo hemos tenido siempre quejas; lo único que queremos es que nos dejen hacer nuestra labor". Se refiere especialmente a un tramo de la Carrera Oficial "donde hemos visto entrar a camareros y eso no lo vamos a consentir este año", asegura. Para Antonio González que el inicio del recorrido oficial esté en La Placeta, "ha contribuido a dar al centro un ambiente que no tenía antes".

Una Carrera Oficial que este año se incrementará en 70 palcos más, con una cuarta fila en sectores como en Zara, en la fuente de la Plaza de las Monjas y en el Ayuntamiento. Se continúa así un proyecto en el que desde la junta del Consejo se pretende que no existan huecos vacíos. Una vez montada este año, se volverá a estudiar todos los espacios susceptibles de incrementar con nuevos palcos. González no es partidario de alargarla en el tramo de la Diputación, "porque hay muchos obstáculo de mobiliario urbano, donde tampoco serían muchos los palcos a instalar, además del gasto que supondría su montaje y para las propias cofradías que tendrían que ampliar su recorrido y, con ello, el tiempo de las bandas que hay que pagar más". No ve que compense y es tajante al decir que él no va a plantear ese cambio. Sí el de las telas, que espera se pueda realizar de la azul a color burdeos y eso será para la Semana Santa de 2019. Destaca la vitalidad de las cofradías, que se ve reflejada este año en "estrenos tan importantes como nuevos manto, faldones bordados o nuevas imágenes y paso". Por eso dice que "tenemos una magnífica Semana Santa, de un nivel altísimo".