"El pregón no será de las hermandades, sino de la Semana Santa"

Recibió el jarrillo de la Tertulia Cofrade El Aguaó y recordó su reciente intervención en la Exaltación a la Saeta de Huelva, que de alguna forma le dio la mano para pregonar este año la Semana Santa, lo que para Huelva Información es un motivo de satisfacción.

Juan León Lozano tiene ya confeccionado su pregón, lo entregará al Consejo de Hermandades la próxima semana para el proceso de edición, según dijo en la tertulia. Reconoce que en un primer momento no sabía cómo enfocar el pregón, el es hermano de la Cofradía del Resucitado de la que es capataz, lleva trece años en Huelva y vive plenamente desde siempre la Sevilla. "pero no vivo las hermandades por dentro, por eso no será un pregón de las hermandades de la Semana Santa sino de la Semana Santa de Huelva". Hablará de dónde ver y vivirla, "van a habla las cofradías".

Juan León dice que en la actualidad, con tantas formas de comunicación, con los medios tradicionales o las redes sociales quiere que la difusión del pregón se convierta en una forma de conocer la Semana Santa para los que no están en Huelva.

Es contundente al manifestar: "Yo me voy a mojar, soy cofrade y la cofradía entiendo que pertenece a la Iglesia, para lo bueno y lo malo". Reconoce que hay mensajes que tener en cuenta, "no solo de bambalinas, sino de saber dónde estamos las hermandades en el siglo XXI, en el papel en la Iglesia y la sociedad, ahí va a estar mi pregón".

Reconoce con satisfacción que fue nazareno antes que costaleros y por su vinculación a éste mundillo el costal se encontrará muy presente en el pregón. Adelanta que habrá alguna novedad, "puede quedar bonito, o quizás sea un fracaso"; pero no lo espera así. Entiende que el "pregón es un acto para que te pegue el pellizco, no soy orador de prosa y, por eso, estará presente la poesía".

A pesar de tantas formas de comunicar la Semana Santa, por los medios tradicionales o la innovación de las redes sociales, considera que el pregón no pasa de moda. "Sé de gente -añade- que va a venir por vez primera, ya me lo han dicho algunos costaleros y espero que el Gran Teatro se llene como todos los años".

Entiende que hay que mantener el modelo tradicional, porque de lo contrario, con proyecciones, bandas, con dos o tres personas a la vez, "será otra cosa, una exaltación, pero no un pregón". "El pregón -añade- es una forma literaria, en la que es protagonista la persona que habla que tiene su corazón abierto, el que va es porque lo desea y también tiene su corazón abierto y si consigo entrar ese será el éxito del pregón".

Juan León dice que "puede haber alguna innovación, pero no tocarle la esencia del pregón". Asegura que no ha escuchado otros pregones, porque "no he querido que nada me influya", aunque siguiendo los tiempos de otros años, espera que dure una hora y media.