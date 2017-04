Algo más que una guía cofrade

Pocos días son los que restan para el comienzo de la Semana Santa. Huelva llena sus rincones de momentos cofrades que recogen todo el esplendor de los momentos que llegan. Tanto la capital como la provincia consuman cada día que transcurre un alarde por predicar el patrimonio artístico y cultural que llena cada uno de los templos.

Y entre tantos eventos y preparativos, una de las tradiciones más arraigadas la llevó a cabo en el día de ayer el periódico Huelva Información, como es la presentación de la Guía de la Semana Santa de 2017. Un trabajo que cumple diez años desde su primera publicación. Una década prodigiosa en la que se han presentado once guías y que este año vuelve a ofrecer la más completa información de cara a la Semana Santa.

Con un diseño atractivo, colorido y gráficos renovados vuelve a salir a la luz una guía que ya es tradicional en la provincia de Huelva. Como es habitual, se dedica una página a cada hermandad de la capital, así como los itinerarios por los que discurrirá cada una de ellas. Además, el protagonismo y la apuesta por la información cofrade de los municipios de la provincia prosigue su habitual dedicación con la mejor de las informaciones necesarias para el cofrade de a pie. Aracena, Aroche, Cortegana, El Cerro de Andévalo, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría, Santa Olalla del Cala, Valverde del Camino y Zalamea la Real, son los municipios que integran la guía de este año.

La portada está dedicada a un detalle cofrade, como son las manos de un nazareno que sujeta un rosario durante su estación de penitencia. Entre la información que podrán visualizar los lectores, aparecen desde los datos actualizados de cada hermandad con los diferentes estrenos, a los nombres propios de cada cofradía. No falta tampoco la información histórica para deleitarse con el paso de las imágenes por cada una de las calles de la capital. También, los sitios más recomendables para ver el paso de las cofradías y el tiempo de paso de cada una de las mismas para que el lector pueda organizar su horario cofrade particular.

El recorrido de cada cofradía aparece con el paso de las imágenes por las calles, y de forma destacada cada horario de salida, entrada en Carrera Oficial y la entrada del último paso en el templo.

La nueva edición de la guía de la Semana Santa de Huelva Información podrá adquirirse de manera totalmente gratuita con la compra del periódico.

Previo a su difusión y que todos los onubenses puedan disfrutar de ella, ayer tuvo la presentación oficial en el Complejo San Rafael. El acto contó con diferentes representantes de cofradías tanto de la capital como la provincia, así como políticos y patrocinadores.

El alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, agradeció el compromiso del Huelva Información con la Semana Santa. Hechos palpables que "demostró en la Magna, la edición de su DVD, la Exaltación a la Saeta y las tertulias cofrades" que se suman una guía que "mejora y busca un hueco singular".

Por su parte, el director del Huelva Información, Luis Pérez-Bustamante definió la publicación como "un clásico" donde una vez más "se muestra el compromiso ineludible del periódico con la Semana Santa". Así, Pérez-Bustamante resaltó que la guía es "un prólogo de lo que vamos a vivir" y más en un año de suma importancia, ya que "la Capitalidad Gastronómica nos abre las puertas al mundo", un protagonismo cultural que tendrá "el foco encima por el éxito vivido con la procesión Magna", explicó. Además resaltó el apoyo publicitario con el que cuenta la guía y en especial al Mirador del Ensanche, que es "el colaborador principal de la publicación".

Antonio González, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, indicó en la presentación que la guía del periódico es "un referente de todos los cofrades" y dio la enhorabuena a los patrocinadores "porque no hay nada más seguro para la publicidad que apostar por la Semana Santa.

Eduardo Sugrañes, jefe de sección del periódico, comentó que "no es uno de los libritos de cofradías en los que consultar los itinerarios y horarios. Es algo más" ya que, entre otras cosas, "nos ofrece lo que hace falta leer para conocer en una simple pasada la cofradía que tenemos delante", así como "refrescar datos a quienes de toda la vida van a verla y para quienes nos visitan". Además, Sugrañes resaltó "el excelente material gráfico de los fotógrafos de este periódico, con lo que la renovación gráfica es continua año a año y no son sólo rostros, sino momentos cofrades". No menos importante es que la guía cada año "va engrosando medio centenar de páginas a ese gran libro que es la Semana Santa y que entre todos construimos cada año".

Entre los patrocinadores de la guía que estuvieron presentes en el acto, el empresario Cristóbal Guerrero explicó que "la Semana Santa da vida a todos" además de felicitar al periódico "por la edición de esta cuidada guía".