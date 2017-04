Los cuerpos de nazarenos tendrán colegios para refugiarse por la lluvia

La Tertulia Cofrade El Aguaó de Huelva Información arrancó la llamada más esperada en este tiempo. Con un ¡A esta es!, la tertulia acerca la Semana Santa cuando ya todo está en marcha. Solo se espera a que el paso, tras haber volado al cielo celeste de la ciudad, se pose sobre los hombros de la cuadrilla de costaleros que va a pasear por Huelva una ilusión, una tradición y una fe que moverá el sentimiento en lo que cada uno cree.

A este encuentro que se celebró una vez más en el Complejo Rafael acudió el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, que estuvo acompañado por el presidente del Consejo de hermandades, Antonio González los hermanos mayores de las hermandades de la Borriquita, Carlos Longo y del Nazareno, José Luis Borrero, así como por el director de Huelva Información, José Luis Pérez-Bustamante; la gerente, Adelaida Mellado; el jefe de sección Eduardo J. Sugrañes y el redactor Enrique Morán.

El Ayuntamiento quiere lanzar este tiempo de cofradías también como un destino vacacional

Gabriel Cruz destacó que en estos días previos a la Semana Santa se vive "un ambiente precioso, hay mucha ilusión por todo lo que arranca en las hermandades; estamos nerviosos contando las papeletas de sitio, los hermanos que van a acompañar a los titulares".

Espera que el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) que este año se pone en marcha "no se note, porque todo es la actividad que se viene realizando en estos últimos años y en especial desde la Procesión Magna". Dará cobertura a una colaboración existente entre los distintos cuerpos de seguridad y "aspiramos a una máxima coordinación, por eso nace el deseo de una mayor coordinación". De alguna forma, "es una apuesta más de seguridad en la calle", por que resalta que no es sólo para atender a los cofrades que forman parte de los cortejos, sino a los miles de visitantes que acuden a las procesiones. El deseo es que "se disfrute de las cofradías, que se ponga en valor la Semana Santa, que se nota pujante y eso se puede ver en alguna calles donde no había problemas y ahora hay mucha gente viendo pasar un cortejo". Gabriel Cruz destaca que espera que durante estos días no haya problemas de seguridad, que "todo se pueda vivir con tranquilidad y se disfrute mucho". Se refirió que aunque estemos en alerta por terrorismo el seguimiento que se realiza por las fuerzas de Seguridad es el mismo que durante el año, teniendo en cuenta lo que supone la Semana Santa, "es un trabajo que ya está hecho".

Para el alcalde la Semana Santa "es un diamante en bruto, más allá de la importancia de lo devocional que guía la vida de cada uno, es una puesta en valor de la ciudad, pero hay que promocionarla". Cada vez que puede dice que habla fuera de Huelva de nuestra Semana Santa, "porque en ella se conjuga la historia, el sentimiento, la devoción y la tradición". Si a esto si se le suma "un clima ideal como el que tenemos, es una oportunidad para ofrecerla como destino vacacional".

El presidente del Consejo, Antonio González, aplaude la llegada del Cecop, aunque dice que "es algo que se viene haciendo en los últimos años". Reconoce que a raíz de los problemas del Martes Santo del pasado año, "que gracias a Dios no ocurrió nada cuando se refugiaron más de mil personas en la Concepción, motivó que se estudiara lo ocurrido y se llegó a plantear el caso en profundidad". Así que cuando sea necesario que una cofradía tenga que refugiarse en la iglesia de la Concepción "entrará solo los pasos y el protocolo, mientras que al cuerpo de Nazarenos se le facilitará su acceso a los colegios de la zona, e incluso en el pasaje Manuel Machado".

No descarta que se puedan habilitar alguna zonas de carpas en recorrido largos de determinadas cofradías para que llegado el caso puedan refugiarse". Asegura que en todo momento hay una buena coordinación con las hermandades, "cuando existe riesgo de lluvia les facilitamos la información que disponemos, luego depende de cada una de ellas".

José Luis Borrero se refirió a uno de los problemas de seguridad que se plantea a la llegada de la cofradía a La Placeta y su acceso a Méndez Núñez, "donde la avalancha de gente se tiene que comprimir para acceder por la estrechez que deja "los pasos de la Carrera Oficial". Este año se va a facilitar el desahogo de personas por las calles Las Bocas y José Nogales. Por ello, el mejor sitio que se propone para ver la recogida es el gran espacio que hay delante de la puerta principal de la iglesia de la Concepción. José Luis Borrerro agradeció la colaboración de las autoridades del Cecop y espera que los devotos comprendan estas medidas.

Carlos Longo señaló que para el mejor discurrir de las cofradías, en problemas de horarios e itinerarios, también será necesario cuando así se requiera que intervenga el Consejo y el Cecop.

Antonio González destaca que en esta semana que nos lleva al Domingo de Ramos "hemos entrado con un bonito y diferente pregón, creo que hasta necesario, nos ofreció un mensaje y de manera elegante hasta un tirón de orejas; si lo lees detenidamente te llega a gustar más".

La primera en entrar en La Placeta será la Hermandad de la Borriquita, que lo hará a las 18:50 del Domingo de Ramos. Carlos Longo asegura que este año se siente "muy orgullos de los hermanos, porque hemos tenido una gran participación en los cultos". En la casa de hermandad "tenemos ahora una buena vida gracias a las palmas rizadas". Una cofradía formada principalmente por niños, "muchos cofrades dan aquí sus primeros pasos, pero cuando son algo mayores dejan de pertenecer a nuestra hermandad. Este año, además, la nueva parihuela ha hecho que se tenga que realizar un replanteamiento de las figuras y así "la imagen del niño irá en el frontal y Santiago irá atrás del paso".

En la Madrugada uno de los problemas que quedan resueltos este año y pendiente de que se apruebe definitivamente los estatutos es que el Nazareno queda eximido de realizar la Carrera Oficial, al ser la única de la jornada y ante los problemas de inseguridad. "Esperábamos que para esta Semana Santa estuvieran los estatutos aprobados y como no ha sido así hemos pedido la dispensa al Obispado", dice Borrero.