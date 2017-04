La cofradías se reúnen en La Cinta para la Toma de Hora

El rector del santuario de Nuestra Señora de la Cinta, Andrés Vázquez, presidió ayer la Toma de Hora de las hermandades que se celebró ante la imagen de la Patrona de los onubenses.

El presidente del Consejo, Antonio González, destacó a Huelva Información que este año era "especialmente importante porque se celebraba durante el Jubileo de la Cinta, en la casa de nuestra Patrona y Protectora"; a la vez que resaltó que "vamos a estudiar la posibilidad de realizar una peregrinación para también ganar todos juntos el jubileo".

El presidente resalta que este año se pudieron cerrar los horarios superando los problemas de la jornada del Jueves Santo con las cofradías de los Judíos y la Vera Cruz. Igualmente en la Madrugada, en la que el Nazareno obtuvo la dispensa de la Delegación de Hermandades para no realizar la Carrera Oficial, ante los problemas de inseguridad. La solución adoptada le parece "perfecta, estoy encantado", dice González. Recuerda que "durante décadas el Nazareno no hacía Carrera Oficial, cuando se incorporaron dos cofradías, el Perdón y la Misericordia la vuelve a realizar y hay incluso laudos, que le cuesta la dimisión a una junta del Consejo. Ocurre que en un momento determinado se saca al Perdón de la Madrugada y más tarde a la Misericordia, sin embargo no se soluciona el problema del Nazareno que tiene que seguir haciendo la Carrera Oficial". El presidente dice que "aquello no se hizo entonces y hace dos años los hermanos mayores permitieron al Nazareno no realizar la Carrera Oficial, pero el pasado año no fue así y ahora solicitan la dispensa hasta que en los próximos estatutos se articule la situación de la Madrugada, pero eso será después de Semana Santa, en el mes de mayo y por ello la hermandad recurre a la dispensa, que me parece lo correcto. Si se la concedieron, pues aquí no hay más que hablar, es como otras dispensas decretadas por el Obispado".

La Toma de Hora se desarrollo con la entrega de los horarios e itinerarios a todas las cofradías, con el referido a la Carrera Oficial; mientras que el Nazareno recibió sólo los de la salida y entrada en el templo.

El acto concluyó la oración de San Manuel González, arcipreste de Huelva y que fuera capellán del santuario. Una oración dedicada a la Virgen de la Cinta, ¡Madre, que no nos cansemos!, como invitación a seguir caminando en las hermandades de la Semana Santa de Huelva. Todo concluyó con el rezo de la Salve a la Virgen de la Cinta y la posterior fotografía de todos.