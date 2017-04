"En los asentamientos la situación es infrahumana, de vergüenza"

El obispo de Huelva, José Vilaplana Blasco, está atento a los problemas de la sociedad que le rodea. Se siente sensible a esas situaciones que cuesta mucho de erradicar, de buscarle una solución como son los asentamientos de inmigrantes, porque los considera inhumanos. Resalta que la Iglesia tiene una actitud de cercanía y a esas necesidades se les está dando una respuesta en la Casa de Santa María de los Milagros, un proyecto de la Diócesis de ayuda a los más desfavorecidos y a los enfermos.

-¿Cómo vive el obispo la realidad de la sociedad, el día a día de Huelva?

-Procuro estar atento a la complejidad de Huelva y la provincia. Estos días con bastante preocupación por los vecinos de las casas de la Navidad, en contacto con el sacerdote. En la visita pastoral he estado atento a la realidad de la agricultura de la provincia. Una mirada abierta a toda la realidad humana. Me preocupa igualmente la juventud que ni estudia ni trabaja.

-¿Qué puede aportar en todo ello la Iglesia?

-La mejor aportación es la persona de Jesucristo. Si la persona tiene una actitud buena mejoramos, es trabajar el corazón y de ahí saldrán personas honradas. Ese es el mejor servicio. Cáritas también está al lado de los últimos, los descartados, sin apoyo.

-¿Cuál es la actitud ante la crisis?

-Hay familias sumergidas dentro de la crisis y la Iglesia está cerca de ellos, donde no hay trabajo, donde se suman muchos problemas. La Iglesia acompaña a esas familias y reclama atención.

-Los asentamientos de los inmigrantes continúan ardiendo.

-Continúo visitándolos, en la visita pastoral del Condado acompañé a Cáritas hasta los de Moguer, Palos y Lucena y he podido ver la situación. La realidad es que necesitan mayor atención, es una situación compleja. Viven en condiciones infrahumanas, es una vergüenza para nosotros. Los afectados en algunos incendios con lesiones son atendidos en la Casa de Santa María de los Milagros.

-¿Cómo vive las reiteradas manifestaciones de la sanidad?

-Procuro estar informado, escuchar las demandas de las personas. Capto perfectamente que las personas están muy sensibles. Siempre recibo información que no puedo resolver; animo a los capellanes a estar cerca del enfermo y las familias, consolar y humanizar en la medida de sus posibilidades.

-Preocupan las infraestructuras en la comunicación, ¿cómo ve usted las necesidades en la provincia?

-Es necesario comunicar mejor con la Sierra, si no se va para Sevilla. El AVE si se pudiera tomar en Huelva, sería estupendo. Las comunicaciones este-oeste están bien, las norte-sur hace más falta mejorarlas.

-Los colegios de la enseñanza concertada tuvieron que movilizarse para exigir sus derechos.

-Es un conflicto que cada vez entiendo menos. Hay tres cuestiones claves. Primera, los padres llevan a sus hijos a los colegios concertados porque quieren, nadie les obliga; es una demanda de ellos, vienen porque quieren. Segundo, al Estado le cuesta menos que la estatal, ahí están los datos; o sea, que es más económica. Y, tercero, los resultados son buenos, se ofrece educación de calidad.

-En los colegios se viven ahora situaciones de peleas entre jóvenes; les interesan más los móviles.

-Es preocupante la violencia infantil y el hecho de que estén solo pendientes de los móviles. En los campamentos que promueve la Diócesis no se les permite, para que disfruten del campo. Hay que buscar una educación en paz, en convivencia y respeto al otro. Encontrar cauces que ayuden a relacionarse, no a aislarse. No amigos virtuales, sino reales. La familia y la escuela deben ayudar, tener los ojos abiertos.

-¿Cómo ve la polémica de la misa en La 2?

-He visto en muchos enfermos y personas mayores la importancia que tiene para ellos, porque se asoman a la vida religiosa a través de la misa en la televisión, no me parece que haya que privarles de algo que les consuela; es un servicio que hay que garantizar.

-¿Cómo se maneja el obispo en las redes sociales?

-Tengo un móvil antiguo, para hacer llamadas y alguna que otra foto. No soy experto, pero sí estoy rodeado de gente que sí lo son. No estoy en los comentarios de lo que se dice o no. Prefiero mantenerme libre, utilizarlo para la comunicación, no para que bloqueen mi vida.

-¿Cómo celebrará la Diócesis el 525 aniversario del Descubrimiento?

-El Quinto Centenario la Diócesis estuvo muy presente, ahora será más austera y sobria. En primer lugar hemos invitado al cardenal de Santo Domingo a una celebración en La Rábida, a tener un encuentro de fe; ellos fueron los primeros que recibieron la luz de la evangelización. Una segunda acción es la de restaurar el retablo de Santa Clara de Moguer, para lo que se está buscando la ayuda para su financiación. Se realizará una vigilia como la que tuvo Cristóbal Colón que culminará con el amanecer en Santa Clara. Y, por último, una exposición sencilla sobre la firma de Colón titulada Cristum Ferem.

-La Casa de la Iglesia está siendo una realidad.

-Se está consolidando, al principio dependía sólo de los voluntarios, ahora se cuenta con personal contratado que es fundamental para mantener las actividades. El trabajo es que lo podamos sostener desde la Iglesia porque no está sujeto a subvenciones, es un compromiso con las personas que aquí se atiene y eso requiere estabilidad.

-¿Cómo viven las hermandades la Caridad?

-En la atención a la Casa de la Iglesia hay un mayor compromiso para su mantenimiento. Se fomenta la conciencia de pertenencia a la Iglesia con proyectos comunes. Se valora también lo propio, pero hay que abrir los ojos a los que trabajamos juntos.

-Lleva una década en Huelva y pronto cumplirá sus 75 años.

-No tengo duda de que cumpliré mi tiempo como obispo en Huelva, aunque el Papa siempre tiene la última palabra. Este tiempo que me queda lo aprovecharé al máximo, no bajaré la guardia, sigo en pena actividad y servicio. Se nota el signo de la edad, pero no en el ánimo de anunciar el evangelio, el amor a Jesús de sentirnos acogidos por Él. Estos diez años han pasado volando, parece que fue ayer; tengo la alegría de haber compartido muchas cosas, el corazón de un obispo está siempre entregado pero es como el de un padre que siempre desea hacer más.